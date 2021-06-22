3-летняя девочка случайно заказала 100 порций лапши: отец был шокирован

Современные дети очень умело справляются с гаджетами. Однако случаются и забавные случаи. В Китае 3-летняя девочка решила сама заказать доставку еды, однако никто не ожидал, что на их адрес придет аж 100 порций лапши!

Девочка из китайского города Цзилинь воспользовалась папиным телефоном, чтобы заказать лапшу. Однако что-то пошло не так: к "1" она случайно добавила еще два нуля – и сделала заказ на сотню порций. Когда коробки с едой начали доставлять к ним домой, отец ребенка не поверил своим глазам.

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Сначала он удивился и, не догадываясь о поступке дочери, даже с радостью подумал, что выиграл какую-то лотерею, а 100 упаковок лапши – это подарок. Однако потом он проверил свой счет и с ужасом обнаружил, что потратил 1350 юаней (около 250 долларов) на этот заказ.

Семья живет аж на 13 этаже, а донести 100 порций за один раз никому не под силу. Поэтому бедному курьеру пришлось 7-8 раз спускаться и снова подниматься в квартиру, чтобы доставить все заказы.

Семье доставили 100 порций лапши / Фото Sohu

Когда же шокированный отец решил выяснить, в чем дело, и спросил у дочери, зачем она сделала такой заказ, та с невинным взглядом ответила: "Я просто проголодалась".

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Сначала мужчина был настолько потрясен этим событием, что совсем не знал, куда девать столько пищи. Он признался, что хоть их семья и состоит из 4 человек, однако они не смогли бы съесть столько лапши, даже если бы употребляли его на завтрак, обед и ужин. Она может просто испортиться, к тому же все эти коробки занимают много места.

Девочка проголодалась и заказала 100 порций лапши / Фото Sohu

Однако в конечном итоге семья нашла выход, который приятно удивил пользователей сети: они оставили себе лишь 8 порций, а остальные отдали в больницы и другие организации, которые нуждались в помощи.