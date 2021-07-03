Неудивительно, что большинство выбирает для легких домашних тренировок именно приседать и стоять в планке. Эти упражнения не требуют специального оборудования много пространства. Кажется, что их очень просто выполнять. Но по словам тренера фитнес-клуба Goodlife Health Clubs Люка Марино именно с этими упражнениями очень легко получить травмы.
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Тренер рассказал, какие ошибки обычно допускают новички, приседая и становясь в планку, и как этого можно избежать. Запоминайте на будущее!
Приседания
Приседания всегда подаются как самый простой способ сделать себе красивые ягодицы. Чтобы не навредить коленям, техника исполнения в этом упражнении должна быть очень точная. Вот 2 распространенные ошибки:
- Когда колени слишком заворачивают внутрь (в букву Х), что осуществляет дополнительное давление на них.
- Когда колени выводят слишком сильно вперед, за носки.
Ошибки при приседаниях / Скриншот с видео Nine
Как исправить
Ноги должны стоять на ширине плеч, вам должно быть удобно. Следите, чтобы колени смотрели четко вперед, по направлению носков, а не внутрь или слишком сторону.
Правильное положение коленей при приседании / Скриншот с видео Nine
Опускаясь, отводите таз назад, как будто вы садитесь на стул. Держите спину прямо и следите, чтобы колени сгибались под углом в 90 градусов. Не отрывайте пятки от пола, можно немного задрать носки стопы.
Правильное положение коленей при приседании / Скриншот с видео Nine
Планка
Это тоже довольно популярное упражнение, которые со стороны кажется слишком простым. И здесь есть некоторые нюансы, которые делают планку травмоопасной:
- Когда бедра опускают слишком низко.
- Когда голову опускают ниже плеч и смотрят в пол.
Распространенные ошибки при выполнении упражнения "планка" / Скриншот с видео Nine
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Как исправить
В правильном положении ваши плечи, бедра и колени должны образовывать ровную, насколько это возможно, линию позвоночника. Вес должен в равной мере распределяется на локти, предплечья и ноги. Тренер советует крепко зафиксировать мышцы кора, подтянув пупок к позвоночнику, и держать спину прямо, будто сверху стоит стакан воды.
Правильное положение при выполнении планки / Скриншот с видео Nine