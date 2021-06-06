5 фильмов 90-х, которые мы не устаем пересматривать

Некоторые фильмы можно посмотреть один раз и забыть, другие же остаются в нашей памяти надолго, с годами не теряя актуальности. Множество таких замечательных лент подарила нам эпоха 90-х годов: они имеют свою особую атмосферу.

На этих фильмах выросло уже несколько поколений. Кто-то смотрел их еще на кассете, другие – на дисках, а кто-то впервые их увидел уже сайтах с фильмами. Сегодня предлагаем вспомнить и пересмотреть несколько любимых фильмов, которые вы с восторгом смотрели в детстве и юности. Поверьте, сейчас вы получите от такого киномарафона 90-х годов не меньшее удовольствие!

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1. Кудряшка Сью

Оригинальное название: Curly Sue

Актеры: Элисан Портер, Джеймс Белуши, Келли Линч, Джон Гец, Фред Долтон Томпсон

Рейтинг IMDb: 5.9

Эта трогательная история и волшебная главная героиня покорили не одно сердце. В центре сюжета – бездомный Билл, который сам воспитывает и заботится о маленькой Cью. Вместе они зарабатывают на жизнь мелкими кражами и махинациями в Чикаго. Однажды Билл решил сотрясти немного денег из богатой и вполне успешной Грей, бросившись ей под машину. Испугавшись, не подозревая об обмане, Грей приглашает мужчину с девочкой к себе домой.

Кто же знал, чем обернется эта случайная встреча для всех героев фильма. Это очень душевная кинолента в духе 90-х годов, которую должен увидеть каждый!

2. День сурка, 1993

Оригинальное название: Groundhog Day

Актеры: Билл Мюррей, Энди МакДауэлл, Крис Эллиот, Стивен Тоболовски

Рейтинг IMDb: 8.0

Главный герой этого, без преувеличения, культового фильма, журналист Фил Коннорс, приезжает в маленький городок 2 февраля – на День сурка. Именно в этот день все наблюдают за сурком: если тот увидит свою тень, то зима продлится еще 6 недель. Филу уже совсем надоели однообразные новости, поэтому он без особого энтузиазма делает репортаж и ложится спать. Однако на утро оказывается, что на календаре снова 2 февраля – и снова ненавистный День сурка. Мужчина с ужасом понимает, что попал во временную петлю. Как же ему из ней выбраться?

3. Бетховен, 1992

Оригинальное название: Beethoven

Актеры: Чарльз Гродин, Бонни Хант, Дин Джонс, Николь Поэтому, Кристофер Кастилья

Рейтинг IMDb: 5.7

Кто же не любит трогательные фильмы о животных? "Бетховен" – это прекрасная семейная комедия, которая понравится и детям и взрослым. В дом обычной американской семьи случайно забрел огромный сенбернар. Собачка сразу завоевала внимание и любовь всех, кроме главы семьи. Оно и неудивительно, ведь теперь все в доме все стало вверх дном: грязные ковры, разбитая мебель и постоянный шум.

Одним словом спокойная и размеренная жизнь семьи, которую так ценил папа, полностью разрушена лапами собаки. Что же растопит сердце отца, после какого поступка он навсегда полюбит верного Бетховена?

4. Сбежавшая невеста, 1999

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Оригинальное название: Runaway Bride

Актеры: Джулия Робертс, Ричард Гир, Джоан Кьюсак, Гектор Элизондо, Рита Уилсон

Рейтинг IMDb: 5.6

По сюжету молодая и привлекательная Мэгги никак не может устроить свою личную жизнь. Все из-за одной маленькой фобии: она раз за разом убегает из свадеб, ведь церемония бракосочетания вызывает у нее просто ужас. Три таких неудачных свадьбы прославили не только саму Мэг, но и ее провинциальный городок. Написать о "сбежавшей невесте" приезжает журналист Айк и... влюбляется в нее. Удастся ли мужчине преодолеть страх любимой?

5. Форест Гамп

Оригинальное название: Runaway Bride

Актеры: Том Хэнкс, Робин Райт, Гэри Синиз, Майкелти Уильямсон, Салли Филд

Рейтинг IMDb: 8.8

Куда же в таком списке без классики мирового кино – "Фореста Гампа"? Фильм рассказывает читателям историю невероятной и наполненной приключениями жизни обычного парня из Алабамы. Он пробует себя во множестве различных профессий, становится участником самых известных исторических событий и преуспевает во всем, чего он касался. Все это время он оставался добрым, искренним и немного наивным парнем, который заботится о больной матери и никак не может забыть первую любовь.

В этом фильме за простым сюжетом стоит много философских мыслей, поэтому каждый здесь сможет увидеть что-то свое.