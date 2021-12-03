5 книг, которые стоит подарить на Новый год

Позаботиться о подарках, которые порадуют на новогодние праздники, стоит уже сейчас. Ведь праздник приближается, и именно книги с их удивительными и интересными историями помогут создать романтическое настроение и насладиться приятным чтением.

Дженни Колган. Рождество в "Капкейк-кафе"

Издательство: Рідна мова, 2021

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В дилогию "Капкейк-кафе" входят романы "До встречи в "Капкейк-кафе" и "Рождество в "Капкейк-кафе", и отзывам известных авторов о них вполне можно верить. "Сплошное удовольствие от начала до конца", – замечает Софи Кинселла. "Невероятное угощение", – добавляет Джоджо Мойес.

По сюжету, Исси Рэндал, резвая основательница пекарни "Капкейк-кафе", обрела любовь и, казалось бы, теперь все неприятности позади. Приближается Рождество – время чудес, теплых объятий и горячих напитков. Однако ее коллеги Перл и Кэролайн не слишком радуются праздникам, а любимый Остин вдруг едет в командировку в Нью-Йорк, и Исси сталкивается с настоящим испытанием – отношениями на расстоянии…

Дженни Колган "Рождество в "Капкейк-кафе" / Фото Рідна мова

Отрывок из книги

"В этот морозный декабрь Исси использует все свои запасы мужества, оптимизма и корицы, чтобы друзья и родные как можно лучше встретили Рождество! Исси стояла по уши обмазана в марципан, как вдруг зазвонил телефон. Она знала, кто это, иногда так случается, что ты просто знаешь. "Некоторые звонки звонят иначе за остальные. В тот момент она как раз думала об Остине. "Способность сочувствовать – действительно невероятная вещь", – думала Исси. Она никогда не поверила бы, что когда-нибудь будет сидеть и слушать девушку, которая будет жалеться, как несправедливо, что в Остина нет к ней, бедной, чувств. – Ты видела меня, ты знала обо мне, – причитала Келли-Ли, и слезы катились по ее хорошенькому курносом носику. – Но ты иностранка, поэтому я решила, что тебе безразлично. Понимаешь, о чем я? – Нет, – ответила Исси. – Вы же из Европы! Всем известно, что у вас там по шесть партнеров. – Это все так действительно думают?!"

Елена Косенко. Крепостная. Желанная любовь

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2021

Героиня этого романа Екатерина красивая, умная, была волей своей крестной матери воспитана как барышня благородных кровей. Но для всего мира она только чужая собственность, крепостная женщина самого богатого помещика в Нежине. В свое время случайная встреча с пылким и благородным дворянином стала для девушки самым счастливым событием в жизни. К тому же она была вещью, и ею распоряжались, как хотели: продавали, выкупали, дарили и возвращали обратно. Она потеряла любимого и чуть не умерла от рук жестокой соперницы. Ее ждала судьба падшей женщины и неизбежная гибель, но судьба распорядилась иначе. Так что крепостница Екатерина Вербицкая стала свободной. Она невеста молодого помещика Андрея Жадана. Того самого, что когда-то сам выкупил себя из крепостных. Молодые влюбленные ждали счастья и покоя. Но свадебная церемония обернулась бедой. Неизвестный всадник ранил Андрея и успел скрыться. Екатерину снова ждут тяжелые испытания...

Елена Косенко "Крепостная. Желанная любовь" / Фото КСД

Отрывок из книги

"– В чем она виновата? – настаивал Стефан. Нотариус недовольно поморщился, но все же решил объяснить: – Эта дама, которая называет себя госпожа Жадан, на самом деле Екатерина Вербицкая – крепостная девка из имения Петра Ивановича Червинского. – Какая ерунда! Я свободна! – крикнула Катя. – Тогда прошу свободную грамоту, – спокойно потребовал нотариус. – Документ, подтверждающий ваши слова. – Бумаги... они не при мне. – Катя лихорадочно размышляла. Они хранятся у нашего поверенного, господина Лебедева. – Следовательно, придется отправиться к нему, – подал голос начальник жандармерии".

Тет Федоренко. Експат, або Олені на крижині

Издательство: Феникс, 2021

Герой этого романа, приехав из Швеции в Киев, работает топ-менеджером в международной компании и ведет соответствующий образ жизни скромного экспата. Демонстрирует европейские ценности, экономит на шоппинге и такси и опасается харасмента на работе. Тем не менее, жизнь подлавливает его с поличным, и ситуация, когда "каждый день встречаешь ее в офисе и чувствуешь себя дерьмом" становится невыносимой. А тут еще ночные клубы, попойка с друзьями-англичанами, наблюдение за юными выпускницами, которые в самих стрингах купаются в фонтане… Словом, недалеко до сексуального преступления и других драматических приключений, о чем ни со знакомой в клубе, ни в телефонном отчете маме не расскажешь. Между тем Киев начала двухтысячных в этом романе предстает во всем своем великолепии, неожиданно отражая настоящие проблемы в жизни главного героя, которые на расстоянии, как известно, увидеть лучше. Ведь позади скромного шведа – типичная судьба европейского интеллигента, которая ненамного отличается от жизненных проблем в стране, в которой ему выпало работать, любить, страдать и бороться за свое счастье.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в

Тет Федоренко "Експат, або Олені на крижині" / Фото Феникс

Отрывок из книги

"Когда он впервые ехал в Киев, ему представлялось, что вся Украина будет такой, как эта площадь, разве что немного более заснеженной, как советская жизнь в голливудских фильмах. Его коллега Лестер посоветовал купить хотя бы газовый пистолет, на всякий случай. Астрид его поддержала".

Впрочем, даже такие предостережения не помогут, если проблемы внутри самого героя, которому стоит, наконец-то, найти общий язык с самим собой, нарушив правила с традициями.

Франк Тилье. Головокружение

Издательство: Фабула, 2021

Однажды герой романа, альпинист Жонатан Тувье, покоривший все вершины планеты, проснулся и увидел себя прикованным к скале в ущелье, наполненном ледяным холодом. Рядом он увидел своего верного пса и двух незнакомцев. Один, как и Тувье, прикованный цепью к скале, другой может передвигаться, но на нем железная маска с кодовым замком, который взорвется, если он в поисках спасения переступит красную линию. Таким образом, трое мужчин начали яростную борьбу за выживание, постепенно утрачивая человеческий облик. Но самым страшным из всего стал груз личной тайны каждого из них, тщательно скрытой глубоко внутри…

Франк Тилье "Головокружение" / Фото Фабула

Отрывок из книги

"– На склонах Сиула Гранде из-за внезапного урагана нам пришлось остановиться на ночлег на одном из этих проклятых снежных карнизов, – узнаем мы подробности. – У нас не было выбора. Если бы мы продолжили подниматься, мы бы просто замерзли на месте. Ничего не было видно на расстоянии метра... Слова застревают мне в горле... Я до сих пор все так четко помню... Наши очки, покрытые изморозью. Бороды, поросшие льдинками, и этот ветрюган, который называют "Божьей метлой". Макс никогда не любил эту гору из-за непостоянной погоды, но он хотел покорить ее вместе со мной, словно реванш за нашу неудачу на Чо-Ою".

Мэгги Нокс. Обмен на Рождество

Издательство: Книголав, 2021

В этой книге – прекрасном подарке на новогодние праздники – нам рассказывают романтическую, драматическую, веселую и не без приключений историю для всех, кому уже в холодном ноябре нужна эта атмосфера приближающихся праздников, что-то легкое для отдыха и хорошего настроения. Близнецы Чарли и Касс Гудвины увлекаются кулинарией и кондитерским искусством. Чарли живет в Лос-Анджелесе и снимается в популярном кулинарном шоу "Сладкое и Соленое". А Касс управляет семейной пекарней "Вудберн" в родном городке Старлайт Пик. За 12 дней до Рождества, когда у обеих сестер самый горячий рабочий период в году, одна из них получает травму и теряет вкус и обоняние. Другая сестра отправляется на помощь и обменивается местами со своей близняшкой. Эти 12 дней будут насыщенными и перевернут всю их жизнь с ног на голову, их ждут испытания, новые знакомства и даже чувства. Чем все завершится? Удастся ли им избежать последствий из-за своего обмена и найти рецепт праздничного настроения? Особенно на праздничной презентации.

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Мэгги Нокс "Обмен на Рождество / Фото Книголав

Отрывок из книги

"Чарли не успела ничего ответить, не говоря уже о том, чтобы убрать его руку со своего плеча, как вдруг бутылочка с мятным экстрактом – которую Остин должен был закрыть крышкой после того, как добавил столовую ложку в карамельные трюфели, которые они готовили вместе, – перевернулась и мгновенно разлилась по металлической рабочей поверхности стола и всосалась в юбку Чарли. – Ой, сказал Остин, когда Чарли отпрянула от стола, но поздно, – Я думал, что закрыл плотно. Моя вина".