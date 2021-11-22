В этой подборке – именно об этом, и чтиво обещает быть поразительным и увлекательным.

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Элис Шрёдер. Снежный шар: Уоррен Баффет и дело жизни

Издательство: Фабула, 2021

Эта актуальная книга – история короля Уолл-стрит, рассказанная его биографом, которая множество раз становилась книгой года, и вот теперь доступна украинскому читателю. Ведь Уоррен Баффет, американский предприниматель, один из самых известных в мире инвесторов, получивший прозвище "Волшебник из Омахи", никогда не писал мемуаров. И если бы Элис Шрёдер, журналистка, бизнес-аналитик и писательница, не смогла в полной мере изучить историю его деятельности, борьбы, побед и поражений, жестоких промахов и внезапных озарений, эта книга никогда не увидела бы свет. Поэтому перед вами полная биография человека, которого в международных бизнес-кругах считают провидцем и парадоксалистом. И дело здесь не в огромном состоянии, которое Баффет создал практически не покидая штаб-квартиры своей компании Berkshire Hathaway в Омахе, а в его широкой эрудиции, принципиальности, честности в деловых отношениях и множестве свежих идей, которые он генерировал чуть ли не каждый день. И, пожалуй, самой блестящей из этих идей стала передача 37 миллиардов долларов из личных средств Уоррена Баффета международным гуманитарным фондам – выдающийся в истории человечества акт благотворительности.

Элис Шрёдер "Снежный шар: Уоррен Баффет и дело жизни" / Фото Фабула

Отрывок из книги

"Откуда это взялось, Уоррен? – спрашивают у героя этой книги. – Такой интерес к зарабатыванию денег? Его глаза затуманиваются на несколько секунд, мысли мчатся внутрь – щелчок, щелчок, щелчок – сквозь ментальные файлы. Уоррен начинает рассказывать свою историю: "Бальзак сказал, что за каждым большим богатством кроется преступление. У Berkshire это не так". Он вскакивает со стула, чтобы донести мысль, пересекая комнату несколькими большими шагами. Устроившись в горчично-золотистом парчевом кресле, склоняется вперед, больше похож на подростка, который хвастается своим первым любовным приключением, чем на 72-летнего финансиста".

Алексей Л. Ковалев. Другая книга

Издательство: Каяла, 2021

Этот блестящий роман актуален не только потому, что действие в нем начинается в разгар пандемии, а потому, что развивается он по нарастающей параллельно мировым процессам в культуре. А также одновременно с жизнью молодого врача, работающего в отделении интенсивной терапии. В перерыве между сменами он берется за чтение электронной книги, в которой речь идет об упадке культуры, отсутствии интересных сюжетов, предложении создать что-то новое, и он внезапно замечает себя среди персонажей, ведущих на эту тему очень интересный, актуальный разговор. Анонимный автор этого произведения привлек внимание читателей на форуме своей идеей о наступлении нового Мирового Сюжета, и в книге появляются новые и новые персонажи, заинтересованные в развитии этой идеи. Таким образом, книга – это загадочное явление новой информационной технологии – продолжает писать сама себя. Или кто ее на самом деле пишет? Между тем, в жизни каждого из участников, остающихся до поры безвестными, происходят события, иногда трагические, приводящие некоторых из них к личному знакомству и, соответственно, новым событиям. Но всех равномерно объединяет драгоценная атмосфера доверительной близости.

Алексей Л. Ковалев "Другая книга" / Фото Каяла

Отрывок из книги

"То, что она предлагает – это убежище, где вы сможете устроить себе гнездо, ощутить себя дома, – объясняют существование книги героя романа. – Отсюда можно взглянуть на реальность гораздо более проникающим взглядом. А с другой стороны – посмотрите, это ведь уже почти явление нового Мирового Сюжета".

Лана Перлулайнен. Одноразовый Львов

Издательство: Учебная книга – Богдан, 2021

Обычно в прозаических текстах этой авторши город Львов изображен не очень привлекательно.

"Здесь плохая канализация, протекают крыши и пахнет дешевым варивом, – напоминает Галина Пагутяк о творчестве своей коллеги. – В центре города живут дети и внуки энкаведистов и партийных бонз, которые понемногу распродают отобранные у львовских мещан помещения таким же чужакам, или под кнайпы или хостелы тем же чужакам".

Место действия у этой авторши, добавим – центр Львова. Что касается жителей, то это в большинстве своем те, кто вселился в "освобожденные" квартиры после войны, и их потомки, как было в предыдущей книге известной львовской поэтессы. В этой, более новой – рассказы и миниатюры разных лет, но детали все равно остаются маркерами времени.

Лана Перлулайнен "Одноразовый Львов" / Фото Учебная книга – Богдан

Отрывок из книги

"Был такой дом на улице Свободы под номером сто два, – начинает авторша свой рассказ. – Я держу в руках две фотографии – вид с улицы со двора – все, что от него осталось. Сейчас на его месте куча обломков, а потом вырастет новая многоэтажка, и повесят на ее стене эмалированную табличку с номером – 102. Отсекут прошлое, и дом без памяти, гордо сверкая вымытыми стеклами, свысока будет поглядывать на пожарную каланчу. Я представляю, как его ломали. Сначала снесли высокий зеленый забор с воротами и калиткой, лавочку и цветник под нашими окнами – там росли маттиолы, незабудки и "чешуйки". Потом подъемный краник, пыхтя, поднял на тросе камень, раскачал его и бросил – раз, второй, третий... С жалобным дребезжанием потекли вниз стекла, просела крыша, заскрипели половицы тетифросиного второго этажа, поднялось облако пороха и древесной трухи... Вот уже оголилась печка – как застенчиво она съежилась от яркого света..."

Владимир Дячун. Краковские сезоны камеральные

Издательство: Учебная книга – Богдан, 2021

Майже все у цій збірці викликає безліч асоціацій, що не заперечує оригінальності автора, але свідчить про його професійне занурення у контекст. Наразі, мабуть, у контекст «української поезії, яка у даному випадку невідривно пов’язана із запереченням системи, боротьбою і протистоянням тощо. Назва розділу «Сезон - у повітрі» нагадує «Поета у повітрі» Василя Герасим’юка», коли через власну непотрібність у прагматичному суспільстві автор зависає, немов повітряна куля у важкій атмосфері конформізму.

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"Сезон с Зеником как с никем другим" – напоминает нам о Зенике Красивском, а то и дальше – о Иосифе Тереле, Василие Барладяну и других рыцарях духа, которые в 90-х донесли правду о своих 60-х: украинские – хоть в Мордовии, хоть в Молдове. То же у автора сборника, который, как упомянутые борцы, находится "на собственной, не своей земле".

Владимир Дячун "Краковские сезоны камеральные" / Фото Учебная книга – Богдан

"Гукали сзади вдогонку, чтобы вернулся, чтобы разогнулся / или наконец-то немного выпрямил свою ходу... Ду-ду / – сзади всегда лучше видно / что кто-то не так или не туда идет / Но он не слышал или не хотел прислушиваться / и получилось так что забрал аж – в чужую страну", – начинает автор свою гастарбайтерскую историю. Дальнейшие темы не менее утешительны, и не менее традиционны – причем во все времена, потому что "украинство" в крови, а не в паспорте.

"…Проснешься иногда среди ночи / а кругом – поляки поляки поляки, – грустять в этом сборнике, веря, что когда-то "может совпадут тогда вокруг вместе – украинцы / украинцы / украинцы".

Юлия Линева. 80 литров путешествий. История женского автостопа

Издательство: Гамазин, 2021

Кажется, в жанре роуд-стори мы уже все в последнее время прочитали – от недавно переведенной "В дороге" Керуака до "Капитана Скорби" Мартынюка, и тем не менее, эта книга чем-то неуловимым дополняет коллекцию литературных странствий. Поэтому обычно долгое путешествие к мечте действительно является путешествием к себе. И все, что в нем нужно – это 80-литровый рюкзак-компаньон, смелость и улыбка. Автобиографический рассказ вживую перенесет в строгие кавказские страны, опасные ситуации, неожиданно счастливые финалы и невероятный колорит Индии. Дорога как наркотик, мир как карта приключений, а человек в нем как величайшее открытие.

Юлия Линева "80 литров путешествий. История женского автостопа" / Фото Гамазин

Отрывок из книги

"Иду вдоль вагона, взглядом отыскивая свое место. Приходится пригибаться под ногами в дырявых носках, торчащих из верхних полок. Создается впечатление, что носки с дырами – обязательный дресс-код для плацкарта. Надеюсь, я его не сдержала. Иду дальше. Узко. За спиной восьмидесятилитровый рюкзак, немного тянущий назад. Подумала и понимаю, что он – единственное, что тянет меня в том направлении. Это радует. Отрезала воспоминания, как пуповину, но оставила ее, замотанную в кусок ткани, засыхать где-то на отдаленной полке: пусть будет. Продолжаю толкаться… Нашла свое место – верхняя полка. Рюкзак лежит под моими ногами как подставка. Надо ему придумать название. – Васек, пошли курить! – слышу краем уха. Решено! С этого момента свой рюкзак буду называть Василием. Я не против мужской компании".