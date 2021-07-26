В этой подборке есть истории на любой вкус: психологический триллер, мистический детектив, социальная драма. Они не разочаруют даже самого требовательного читателя, продержав внимание до последней страницы.

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Елена Печорна. В тени земной женщины.

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2021

Истории, переплетенные в этом романе, складываются в драматический эпос, который охватывает события прошлого и настоящего. Одна из героинь, журналистка Жанна еще месяц назад работала в столичном глянцевом журнале, но из–за финансовых трудностей они с мужем вынуждены были переехать в село, к родителям Максима.

Жанна чувствовала себя там чужой, оставшись один на один с собственными сомнениями. Внезапное предложение работы заставляет ее поехать в небольшое село Горбово. Много лет назад судьба привела сюда еще одну женщину.

Елена Печорна. В тени земной женщины.

Тогда, во вспышках мировой войны, урожденная австрийка Франциска влюбилась в украинского пленного Захара и впоследствии отправилась вместе с ним в далекий, чужой края. Как оказалось, навстречу аду Второй мировой и нечеловеческим испытаниям. А однажды эта чужеземка, "немка", стала спасительницей и хранительницей Горбового…

Отрывок из книги

"Старушка пристально посмотрела в глаза, словно пришла ее очередь "читать", рассудительно кивнула головой и улыбнулась краешками уст с легкой искоркой. – А вы, вероятно, журналистка... Корреспондентка. А может быть, даже писательница? Хозяйка чуть не уронила чашку с рук, настолько неожиданным стало предположение человека, который знал ее всего лишь несколько минут, а озвучила то, о чем Жанна даже никогда по–настоящему не задумывалась".

Так поможет ли Жанне история несокрушимой и чуткой Франциски выйти на свет из тени собственных сомнений? Чтобы не опустить руки и найти то загадочное женское счастье, о котором мечтает каждая земная женщина...

Артем Поспелов. Тадуш.

Издательство: Книги – XXI, 2021

Начинается эта история с невинного упоминания маленького героя о том, что он убил Деда . Далее все происходит, как в кошмарном сне, но на самом деле – это поток сознания десятилетнего Зоика, в котором путаются чужие разговоры, его собственные воспоминания, а также мнения и советы Малыша – воображаемого друга, темной стороны самого героя, как в "Бойцовском клубе" Паланика.

Артем Поспелов. Тадуш.

Отрывок из книги

"На самом деле я Малыша никогда не видел. Всегда только слышал. Разбитый голос просто появляется где–то за моей головой и говорит. Когда оборачиваюсь, источник звука меняет свое расположение. Малыш не позволяет себя увидеть. Малыш прячется. От меня и от всех. Он говорит, что я еще не готов".

Неужели – убивать, спросим? В любом случае, этот психологический психотрилер – лучшее, что можно предложить из современного украинского хоррора, поскольку такое чтиво не забывается, перечитывается, обсуждается. Маленький герой путешествует по воспоминаниям и семейной истории, он влюблен в собственную тетю, не учится в школе, живет без отца и в результате попадает в детский лагерь. Сможет ли он уйти оттуда в поисках пропавшего отца, в чем ему помогает не менее воображаемая девочка, или, наконец, придет понимание, что мир – это сплошная большая зона?

"И Малыш делает движение правой рукой, будто возвращает ключ. Это как цветок, которая раскрывается. Он показывает на людей вокруг. Но сначала я слышу, а не вижу. Это звон. Будто стая собак на привязи. Бабки, женщина, тележка, мертвый или живой человек под деревом. А потом я вижу у всех на шее такие же ошейники и цепи ".

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Александр Савчук. Одарич.

Издательство: Зеленый Пес, 2021

Речь идет в этом мистическом детективе , казалось бы, об обычных и обыденных вещах, но это только на первый взгляд. Так, в райцентре Одарич все как всегда: свои правила, авторитеты и обычаи. Впрочем, некоторые из них гораздо старше, чем люди думают. И когда милиция и "скорая" уже не успевают на вызовы, когда участок переполнен задержанными, а больница – больными, древние сущности берут свое.

Александр Савчук. Одарич.

Над заброшенными шахтами нависает недобрая зарево, в размеренную жизнь Одарич врывается (то бишь возвращается) тот, кто устраивает жителям адскую "проверку" на честность. Но человек ли он сам? Какая сила им движет и какие тайны притихли в истории этого, на самом деле непростого, населенного пункта? Когда вокруг хаос и сложно поверить чужим словам , может, лучше прислушаться к своим мыслям? Но действительно ли они "свои"?

Отрывок из книги

" – Слушай меня внимательно, корова, только держись, потому что сейчас я тебе такое расскажу, что упадешь нахер и раздавишь свои сиськи пятого размера, поняла? – смело взвизгнула девчонка. – Да... ах ты сука малолетняя, и я тебе... – Галина бросилась вперед. И застыла словно вкопанная, когда дерзкая девчонка подняла руку, словно тот Нео в "Матрице", когда отклонялся от пуль. Что-то творилось. Что-то невероятное творилось здесь, в Богом забытых Одаричах, районном центре, в больнице, совершались какие-то странные чудеса. – Тихо-тихо. Спокойно веди себя, ты же"хорошая девочка", да? – спокойно вело дальше девчонка. – Ты будешь слушаться отца? – Буду, – смиренно ответил весь пятый размер".

Татьяна Цой. Мне все равно что люди скажут. Сестры.

Издательство: Белка, 2021

История, рассказанная в этом романе, такая глубокая, чистая и одновременно драматургически напряженная, что держит внимание читателя с первой до последней страницы. А уже в самой повести – три поколения женщин , изуродованные оккупациями и войнами судьбы, преданное доверие и нелегкий выбор между любовью, осуждением общества, страхом ошибок, службы, штампом...

Татьяна Цой. Мне все равно что люди скажут. Сестры .

Но в этом, несмотря на всем понятную "правду жизни" – любовь к родной земле, садам, к тем немногочисленным романтикам, которые рождаются и в селе, и в городе; которые умеют любить; которым любви осложняет жизнь и судьбу, но также дарит радость, за которую стоило страдать и бороться с обстоятельствами.

Отрывок из книги

"Летний рассвет уже стремительно перетекал в жаркий день, когда Люся спохватилась и слегка разжала крепкие объятия Андрея. Птички расчирикались прям у них над головами, словно дразнили: "А мы все видели и можем всем рассказать!". Андрей открыл глаза. – Я даже мечтать не смел, что ты меня простишь, и с ума схожу от радости из-за твоего благородства, – шептал, не отпуская от себя. – Все время я очень раскаивался и проклинал себя, что наделал такой беды, и у меня не хватало духу подойти к тебе и объяснить, как так случилось, что я женился. Понимал, что не будешь даже слушать. Вполне осознаю, какую низость совершил в отношении тебя, как глубоко ранил тебя, какую причинил боль. Буду искупить свою вину столько, сколько нужно, чтобы ты забыла о нанесенной обиде, простила мне. – Но мы с тобой такие несчастные, что я больше не уверена, стоит ли нам быть вместе, – тоскливо сказала Люся – Я уже простила".

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Аиша Бушби. Карман полный звезд.

Издательство: Книголав, 2021

Это трогательная история о взрослении и дружбе , о поиске себя и отстаивании собственных границ, о переживаниях болезненных потерь и строительстве мостиков в общении с родными.

Сафии тринадцать лет. Она любит играть в компьютерные игры и путешествовать по воображаемым мирам в своих фантазиях. Ей трудно найти общий язык с мамой, которая не разделяет ее увлечений и не только это, они совершенно разные. Сафия живет с папой, после развода родителей, с мамой она проводит только выходные.

Аиша Бушби. Карман полный звезд.

Отрывок из книги

"Мама всегда и все превращает в игру, – вспоминает героиня. – Даже скучные походы в театр на выходных. – Когда начнется пьеса, – говорит она, – давайте считать, сколько раз актеры скажут имени Рапунцель. Не сомневайтесь: раз со семь за первые семь минут, – она ​​замолкает и выразительно смотрит на меня и мою лучшую подругу Элли. Мы поглядываем друг на друга, сведя брови. – Семь, – повторяет мама, словно мы должны были что-то понять. – Магическое число? – кажется, она несколько разочарована. – Ладно уже, проехали. Я не могу сдержать смеха. Мамины игры не всегда понятны, потому что ее мозг работает каким-то не постижимым способом ".

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В тот же раз они сходили в театр на спектакль, после этого сильно поссорились, а через несколько дней Сафия узнала, что мама попала в больницу и находится в коме. После этого события она попадает в волшебную страну с невиданными растениями и огромным роскошным домом.