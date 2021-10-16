5 признаков, что вами манипулируют: психолог рассказала, чего стоит остерегаться

16 октября 2021 , 19:10
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тикток @drkirren

Клинический психолог Киррен Шнак объяснила, на какие опасны звоночки стоит обратить внимание, чтобы не попасть в ловушку человека-манипулятора. Особенно стоит присмотреться к человеку, с которым вы в отношениях.

В определенной степени каждому хочется взять под контроль то, что происходит в его жизни. Но если человек пытается слишком контролировать окружение, это может сильно навредить психическому здоровью другим. 

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Киррен Шнак уже 18 лет работает психологом. Своим опытом она сейчас делится в тиктоке, выкладывая полезные видео о психологических проблемах. Один из своих роликов она подписала как: "Кто вас контролировал: коллега, друг, отец или партнер?", подчеркивая, что часто мы сами не замечаем, какое влияние на нас имеют другие люди. 

Манипуляторов можно обнаружить

В этом видео она назвала 5 вещей в поведении другого человека, которые могут означать, что у него есть склонности к манипулированию. Если вы заметили такие признаки у близкого человека, нужно обращаться с ним осторожно. 

  1. Такие люди очень чувствительны и легко эмоционально взрываются, когда вы делаете что-то только по-своему.
  2. Они внимательно наблюдают, когда вы что-то делаете, и критически комментируют даже незначительные детали.
  3. У них свои достаточно жесткие ожидания относительно того, как вы должны себя вести. 
  4. Манипуляторы реагируют негативно и агрессивно, когда им не удается заставить вас делать то, чего им хочется. 
  5. Они видят в вас много недостатков, и одновременно – никогда не признают своих недостатков.
@drkirren

Кто управлял вами, коллегой, другом, родителем, партнером? ## контролирующие ## контролирующие отношения ## контролирующие родители ## контролирующие люди

Эпическое эмоциональное - А.Шамалуев
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Украинский клинический психолог и психотерапевт Николай Мирошниченко также отмечает, что нужно всегда прислушиваться к своим чувствам, если после встречи с человеком вместо покоя, вдохновение или других положительных или нейтральных эмоций вы чувствуете себя плохо.

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Чувство стыда, вины или даже страха – признак того, что скорее всего вы контактировали с манипулятором. Но это еще не все: "Еще один признак манипуляции – резкое изменение состояния. Вы можете остро почувствовать негативные эмоции или эйфорию", – говорит эксперт. 

Автор: Ірина Продан