Высокая самооценка напрямую влияет на наш успех в жизни, отношения с другими людьми, умение справляться с трудностями и тому подобное. Чтобы стать уверенным в себе человеком недостаточно просто говорить каждое утро перед зеркалом: "Ты лучшая". Есть более действенные способы.

Психолог Виктория Шептиенко считает, что человек с высокой самооценкой не боится испытаний, знает о своих слабых сторонах и удачно использует сильные. С таким отношением к себе не рождаются – этому можно научиться. Эксперт дает несколько действенных советов, которые в комплексе помогут вам выработать адекватную самооценку.

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Выделите положительные качества

Психолог предлагает выполнить популярное упражнение: взять листок, ручку и выписать 10-15 положительных черт. Вспомните, за что вас любят и ценят знакомые и родные, за что они вам благодарны. Можете даже спросить их об этом – узнаете много интересного и приятного о себе. Это упражнение пригодится вам в будущем: "В моменты, когда вам кажется, что вы не справитесь, берите этот листок и перечитывайте", – говорит эксперт.

Подумайте о своих положительных качествах / Фото Pexels

Меньше жалости

Каждый человек имеет право на ошибку и на моменты слабости, когда хочется просто поплакаться лучшей подруге. Однако не позволяйте себе скатиться в яму хандры и тревоги. Отдыхайте, восстанавливайте ресурсы и берите ответственность за свою жизнь:

Жалея себя, вы принимаете тот факт, что вы не способны справиться с чем-то, что вы беспомощны, а всему виной обстоятельства,

–отмечает психолог

Сделайте журнал успеха

Это очень полезная вещь для тех, кто всегда приуменьшает свои достижения. Возьмите за привычку ежедневно записывать все, что вы сегодня сделали в любой сфере: учебе, работе, отношениях с мужем. Перечитывая эти записи позже, вы увидите, как много важных шагов к успеху вы делаете каждый день.

Записывайте свои достижения / Фото Unsplash

Планирование поможет

Также хорошей привычкой будет вечернее планирования завтрашнего дня. Утром вы не будете в панике хвататься за все дела понемногу и беспокоиться, что опять ничего не сделали, а будете чувствовать себя гораздо увереннее.

Это поможет избежать "безвыходных" ситуаций, которые могут вывести вас из равновесия,

– говорит эксперт

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Вознаграждайте себя

У каждого есть необходимое дело, которое он откладывает или просто боится из-за неуверенности: выступление на публике, поход в тренажерный зал и тому подобное. Этого никто не сделает за вас, поэтому вы сами должны себя стимулировать: "Придумайте себе вознаграждение, сделайте себе подарок: купите желаемую вещь, съездите на отдых", – приводит примеры Виктория Шептиенко.

Вознаграждайте себя за достижения / Фото Unsplash

Ищите плюсы везде

Если вас постигла неудача, не стоит отчаиваться. Легче сказать, чем сделать, не так ли? Психолог советует остановиться и подумать, какую пользу вы можете извлечь из этой ситуации, даже когда положительного мало: "Вы потеряли работу – зато у вас появится время усовершенствовать свои знания или изменить профессию".