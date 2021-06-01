Противоположности притягиваются: 6 убеждений, которые вредят вашим отношениям

У каждого во взрослом возрасте накапливается уже определенный опыт в отношениях: это и неудачные свидания, и месяца совместного проживания, и болезненные расставания. Однако личный опыт далеко не всегда помогает в будущих отношениях, а некоторые установки могут быть даже вредными.

Профессор Гэри Левандовски – бывший заведующий кафедрой психологии университета Монмут, который уже долгое время занимается исследованиями в области романтических отношений. Он считает, что некоторые очень распространенные мифы об отношениях, которые мы слышим отовсюду еще с самой юности, с научной точки совсем неправильные.

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Эксперт рассказывает о 6 убеждений, отказавшись от которых вы сможете построить счастливые отношения в будущем или улучшить взаимоотношения с настоящим партнером.

Противоположности притягиваются

Сначала на контрасте такие отношения кажутся бурными и страстными, партнерам в них интересно. Однако со временем, когда люди больше раскрываются, противоречия становятся все более очевидными, и отношения разрушаются. Те черты, которые в начале кажутся привлекательными, потом – просто раздражают.

Со временем некоторые черты начинают раздражать / Фото Freepik

Отношения на расстоянии – обречены

Многим кажется, что физическая близость с любимым – это так важно. Однако исследования доказывают: пары, которые имели опыт отношений на расстоянии, заметили больше проявлений любви, веселья, доверия и откровенных разговоров, чем при других условиях. Такие разлуки уменьшают ваш страх разойтись, тогда как у пар, которые постоянно проводят время вместе, этот страх значительно больше.

Страсть – на первом месте

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Одному нужно заниматься любовью раз в неделю, а другому – каждый день. Звучит как конец отношений? Исследование 2020 показывает, что различные сексуальные темпераменты не так уж и важны в отношениях. Они доказывают: если в целом партнеры хотят друг друга, пусть и в разном количестве, то оба будут довольны.

Даже различные сексуальные темпераменты – не проблема / Фото Unsplash

Счастливые пары не ссорятся

Эксперт считает, что выражать негатив в паре даже полезно. Лучше рассказать партнеру о своем гневе, печали или страхе, чем притворяться, что вы всегда на позитиве. Исследование показывает, что отношения, где партнеры откровенно говорят об обидах и недовольстве, становятся крепче чем те, где все всегда хорошо.

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Партнер всегда должен быть на вашей стороне

Основа любых отношений – это честность. Не стоит врать партнеру только для того, чтобы ему было хорошо в этот момент. Сейчас вы его порадуете, однако в перспективе он может обидеться на вас. Если вы видите, что одежда партнеру точно не подходит или в его работе есть недостатки, скажите ему об этом. Откровенность помогает нам становиться лучше.

Будьте честным с партнером, даже если это трудно / Фото Unsplash

Всегда надо прощать человека

Нет, не всегда. Партнер вас серьезно оскорбил, а вы, по доброте душевной, взяли и сразу простили его. Это не побуждает человека задуматься над своим поведением, сделать выводы, исправиться и в будущем не допускать таких ошибок.

Иногда, простив человека, вы идете более простым, но далеко не лучшим путем. В некоторых ситуациях все же стоит показать, что именно вас задело или обидело, а не делать вид, что ничего не произошло.