64-летняя Лесли Максвелл доказывает всем: выглядеть красиво можно в любом возрасте. Только посмотрите на ее невероятные фото. Вы будете удивлены!

Самая большая страсть в жизни Лесли – фитнес. Женщина регулярно ходит в спортзал вместе со своей 19-летней внучкой Тией, которая признает, что бабушка создает ей определенную конкуренцию за внимание мужчин.

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Поскольку она выглядит невероятно для своего возраста, мужчины действительно уделяют внимание бабушки, – рассказывает внучка Тия.

Лесли публикует довольно откровенные фото в инстаграме, где уже собралось более 60 тысяч подписчиков. С ней постоянно хотят познакомиться разные мужчины. Забавно, но многим поклонникам едва исполнилось 18 лет.

Я воспринимаю это как комплимент. Это действительно замечательно, что они следят за мной... Некоторым ребятам около 18 лет, и это действительно забавно. Иногда они бывают очень непослушными, – шутя рассказывает бабушка.

Дочь Лесли не слишком довольна такой активностью мамы. Она не против того, чтобы женщина занималась фитнесом. Но, по ее мнению, лучше завязывать с откровенными фотографиями в инстаграме.

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Однако Лесли спокойно к этому относится. Для нее фотографии в бикини – это часть работы. И она не стесняется своего тела.

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"Я участвую в различных соревнованиях, поэтому привыкла выходить на сцену в крохотном белье. У меня нет проблем, чтобы поделиться этим. Ведь я не стесняюсь своего тела. Зачем быть старым и больным? Это не обязательно! Почему бы не быть на вершине мира, если ты это можешь сделать, – рассказывает Лесли.

Понятно, что старение невозможно остановить. Но Лесли показывает, что регулярные упражнения и уход за собой могут замедлить этот процесс.