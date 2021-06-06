Не останавливаться: 66-летний африканец ищет невесту – у него уже 16 жен и 151 ребенок

Ненасытный граждан Зимбабве, у которого 16 жен и 151 ребенок, ищет себе еще одну любимую женщину. Он хочет еще больше детей, чтобы помочь стране увеличить население.

Мишек Ньяндоро – 66-летний африканец, который просто не может остановиться в своей "любви". Он недавно заявил, что ищет себе 17 жену, а к концу жизни надеется вырастить 1000 детей и жениться на 100 женщинах.

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Несмотря на это, мужчина вообще не работает. Он считает своей работой "заботу", которую он дарит своим женщинам.

Я хожу в спальни к женщинам по расписанию. Затем я провожу время со своей женой и перехожу в другую комнату. Это моя работа. У меня нет другой, – рассказывает Мишек.

Большая семья Мишека / Фото national accordnewspaper WS

Большинство свободного времени хитрый человек проводит в своем сарае. Все 16 жен готовят ему кушать, поэтому он не жалуется.

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"Каждая жена готовит то, что может, каждый день. По правилам я ем только то, что мне нравится. Невкусно пищу я выбрасываю. Каждая женщина придерживается этого правила и не раздражается, когда я возвращаю плохо приготовленную еду. Такое вот правило. Отказ от пищи должен побудить ее приготовить что-то вкуснее следующий раз", – объясняет мужчина.

Жены 66-летнего африканца / Фото national accordnewspaper WS

Мишек не нуждается идти на работу, ведь ему серьезно помогают сыновья и дочери и их семьи. 50 из его детей сейчас учатся в школе, шесть работают в армии, двое – в полиции, а 13 его дочерей уже вышли замуж. Один из сыновей решил пойти по стопам отца: у него уже четыре жены.

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Последний раз Мишек Ньяндоро женился в 2015 году, после чего взял паузу из-за плохой экономической ситуации в Зимбабве. Сейчас мужчина возвращается в игру и хочет продолжить "работать", как он считает, на благо своей страны.