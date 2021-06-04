Невнимательность и не только: 7 ошибок, из-за которых вы можете провалить собеседование

Вы составили идеальное резюме, успешно выполнили тестовое задание и осталось самое простое - пройти собеседование. Однако именно собеседование часто становится препятствием для заветной работы. Что может пойти не так?

Рекрутер Ирина Сулацкая уже более 6 лет проводит собеседования, поэтому точно знает, почему даже совершенные, на первый взгляд, кандидаты не получают работу после личной встречи. Примите во внимание ее наблюдения, чтобы иметь возможность заранее подготовиться к собеседованию и не наделать ошибок.

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1. Простая невнимательность

Да, иногда все старания идут насмарку из-за того, что человек недочитал несколько пунктов. Не увидели, что нужно обязательно ходить в офис, а вы в другом городе, или знать на высоком уровне определенную программу, а вы впервые о ней слышите.

Совет

Банально – внимательно читайте весь текст в вакансии. И даже если каких-то навыков у вас нет, объясните в сопроводительном письме, почему это не проблема и что вы можете предложить взамен.

Внимательно читайте информацию о вакансии / Фото Pexels

2. Высокие требования с вашей стороны

Конечно, каждый имеет право должным образом оценивать свою работу. Но иногда компания просто не может предложить больше. Тогда вы должны понимать, что можете согласиться на более низкую зарплату ради опыта или работы в престижной компании.

Совет

Говорите о финансовом вопросе в самом начале. Будет немного неприятно, когда вы вложите столько усилий, чтобы получить эту работу, а потом выяснится, что взгляды на вознаграждение у вас и руководства различаются.

3. Недомолвки в резюме

Всем хочется немного приукрасить реальное положение дел, не так ли? Вы, конечно, можете в резюме приписать себе несколько лишних лет опыта или проектов, однако на собеседовании такое быстро разоблачают. Работу вы, скорее всего, не получите – только полчаса неловкой беседы.

Пишите в резюме только правду / Фото Pexels

Совет

Все просто – писать правду. Расскажите в резюме только об опыте и навыках, которые вы реально получили, а не просто видели, как это делал кто-то в вашей команде или читали об этом в книге.

4. Слабая мотивация

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

На собеседовании вас могут спрашивать не только об умениях и опыте, но и о планах: чего хотели бы достичь, что изучить, возможно, что изменить. Если они не увидят в вас четкого интереса к этой работе, то также могут отказать, ведь рассчитывают на длительное сотрудничество.

Совет

Тщательно подготовьтесь к этим вопросам:

прочитайте информацию о компании и ее проектах, подумайте, какие идеи можете сами предложить

сами задавайте вопросы о корпоративной культуре, ценностях компании, чего от вас ожидают и тому подобное

пришлите follow-up письмо после собеседования с благодарностью о встрече, напоминании о себе, ваших впечатлениях и тому подобное. Это покажет ваш интерес.

5. Проблемы с soft skills

Вы можете быть настоящим профессионалом своего дела с крутыми проектами в портфолио. Но если вакансия предполагает общение с людьми, а вы не умеете четко и последовательно доносить свои мысли, решать конфликты и идти на компромиссы, то на собеседовании это увидят и откажут в работе.

Soft skills – важный фактор при приеме на работу / Фото Pexels

Совет

Вы считаете, что у вас действительно есть определенные пробелы в soft skills? Спросите об этом у своих коллег на предыдущей работе, попросите отзыв руководителя. Так вы будете знать, к чему готовиться на собеседовании.

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6. Плохое знание английского

В некоторых компаниях высокий уровень английского – это обязательное требование. Без этого вам сложно общаться с коллегами, узнавать о новостях, изучать новую информацию и тому подобное. Эксперт признается, что бывает очень жаль отказывать действительно хорошим кандидатами только из-за уровня их английского.

Совет

Заранее определите свой уровень английского сейчас и честно укажите его в резюме. Еще на собеседовании вам обязательно поставят несколько вопросов на английском или попросят что-то рассказать – и сразу станет понятно, написали ли вы правду.