Как лучше фотографироваться с низким ростом? Какой ракурс подобрать, чтобы сделать удачное фото? Какая одежда лучше всего подходит для низкого роста? Делимся с вами некоторыми советами, которые помогут вам сделать удачные и эффектные снимки.

Конечно, любой рост замечательный и разные внешности – прекрасны, это лишь советы для создания удачного кадра.

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Наклоните телефон назад

Наклоняя телефон, вы сможете получить идеальный угол для того, чтобы сделать себя выше. Кроме того, ваши фотографии будут выглядеть более художественными. После этого вы никогда не захотите возвращаться к старым и скучным кадрам.



Наклоните телефон, чтобы снимок был более "вкусным" / Фото pexels

Фотографии во время ходьбы

Фотографии во время ходьбы сделают ваши ноги более длинными. Итак, делайте большие шаги, чтобы выглядеть естественно высоким.



Фотографии во время ходьбы сделают ваши ноги более длинными / Фото pexels

Заполните весь кадр

Лишнее пространство на ваших фотографиях может сделать вас визуально ниже. Попробуйте ограничить размер кадра, конечно, если вы не хотите захватить что-то красивое на фоне позади себя.



Заполните весь кадр / Фото pexels

На групповой фотографии присядьте

Если на групповой фотографии рядом с вами стоит кто-то выше вас, это не слишком хорошо для вас. В таком случае вам следует сесть.



На групповой фотографии присядьте / Фото pexels

Наденьте каблуки

Ваши ноги будут выглядеть удлиненными, если вы наденете обувь на каблуке. Они эффектно будут смотреться как с платьями, так и с юбками. Вы можете даже быть в обуви с заостренными носками, если вам неудобно носить каблуки.



Каблуки визуально удлиняют ноги / Фото pexels

Фотографируйте снизу

При фотографировании низкая позиция съемки может сделать вас выше. Для этого присядьте и щелкните.



Фотографии с нижнего ракурса всегда эффектные / Фото pexels

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Одевайтесь правильно

Выбирайте такую комбинацию одежды, благодаря которой вы будете казаться выше на фото.



Носите "правильную" одежду / Фото pexels

Какая одежда может подойти для низкого роста

Наденьте топ с v-образным вырезом. Он сосредоточит внимание на вашем лице, удлинив шею.

Ваши ноги будут выглядеть длиннее, если на вас будут брюки с высокой талией.

Ни в коем случае не надевайте одежду с горизонтальными полосками, она может сделать вас ниже. Зато вертикальные полосы удлинят ваш образ.

Одевайтесь в один тон, при чем низ должен быть чуть темнее верха. Это сделает ваш образ элегантным и вместе с тем удлинит ваше тело.

Конечно, все зависит от типа вашей фигуры, потому это очень обобщенные советы.