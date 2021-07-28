Спортивная love story: 9 влюбленных пар, которые вместе соревнуются на Олимпиаде в Токио

Некоторые влюбленные пары никогда не расстаются и везде бывают вместе: дома, на работе, на вечеринках или в гостях. А некоторые даже вместе выступает на главном спортивном событии года!

Оказалось, что в этом году на Олимпийские игры в Токио приехало много влюбленных пар спортсменов, которые встречаются, помолвлены или уже и женаты. Им не пришлось расставаться на период соревнований, ведь они оба представляют свои страны в различных видах спорта и могут разделить радость победы вместе. Узнайте о них больше.

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Пловец Михаил Романчук и легкоатлетка Марина Бех-Романчук

Украинский пловец Михаил Романчук – пятикратный чемпион Европы и призер мировых чемпионатов по плаванию. На нынешних Олимпийских играх спортсмен уже успел прославиться, установив новый олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем.

Пока Михаил готовится к финалу, его жена, Марина Бех-Романчук, серебряный призер чемпионата мира и действующая чемпионка Европы, будет представлять Украину в этом году на Олимпиаде-2020 в прыжках в длину.

Пара начала встречаться еще в 2017 году, а уже через два года влюбленные решили пожениться. Все это время пара много путешествовала и вместе готовилась к соревнованиям, а их страницы в инстаграме переполнены счастливыми совместными фото.

Теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Лучшая украинская тениситка, третья ракертка мира, Элина Свитолина и в этом году на Олимпиаде-2020 в Токио показала высокий уровень подготовки. Знаменитая тенисистка одержала блестящую победу над итальянкой Камилой Джорджи и прошла в полуфинал Олимпиады.

Вместе с Элина Свитолина на Олимпийские игры прибыл и ее новоиспеченный муж – профессиональный теннисист Гаэль Монфис, который в этом году представлял Францию.

Об отношениях известных спортсменов стало известно еще в 2019 году. И хотя Свитолина и Монфис несколько раз делала перерывы, о которых писали СМИ, однако в этом году парень сделал любимой предложение, подарив ей кольцо с бриллиантом, а 16 июля этого года счастливая пара поженилась в Швейцарии.

Легкоатлеты Тара Дэвис и Хантер Вудхолл

Американка Тара Дэвис в этом году в Токио буде соревноваться в прыжках в длину среди женщин, а ее парень Хантер Вудхолл – выступит через 2 недели, на Параолимпийских играх в беге на 400 и 100 метров.

Когда мужчина узнал о том, что его любимая также получила право поехать на Олимпиаду, он поздравил ее трогательным постом в инстаграме:

Тара Лейн Дэвис, ты на Олимпийских играх! Я невероятно горжусь тобой не только за то, что ты достигла, но и за то, кем ты есть. В этом году ты прошла больше, чем некоторые за всю свою жизнь, – написал Хантер

Прыгуны Сэнди Моррис и Тайрон Смит

Тайрон Смит уже в четвертый раз будет выступать на Олимпийских играх, представляя Бермуды в прыжках в длину. А его жена, американка Сэнди Моррис, стала серебряным призером предыдущих Олимпийских игр в прыжках с шестом. В этом году девушка вернулась за золотой медалью.

Спортсмены поженились в 2019 году, однако история их любви берет свое начало еще в 2016 году, на Олимпийских играх в Рио:

Рио – это действительно то место, где мы познакомились, проводили время вместе, и осмелюсь сказать, что даже влюбились,

– признается Морис CNN

Баскетболистка Сью Берд и футболистка Меган Рапино

Меган Рапино – бывший капитан женской сборной США по футболу, которая выиграла Чемпионат мира по футболу среди женщин в 2019 году, обладательница "Золотого мяча". Сью Берд – профессиональная американская баскетболистка, трехкратная чемпионка WNBA, которая играет за Сиэтл Сторм.

Женщины также встретились еще на олимпиаде в Рио в 2016 году и почти сразу начали встречаться. А в этом году в Токио они приехали уже помолвленными.

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Регбисты Шарлотта Каслик и Льюис Холланд

Оба австралийские профессиональные игроки в регби не впервые выступают на соревнованиях как пара. На Олимпийских играх в Рио Шарлотта Каслик не только выиграла золотую медаль, но и стала лучшим игроком в регби среди женщин в мире. Ее на тот момент парень Льюис Холланд также отличился, заняв в Рио 8 место.

Пара планировала пожениться еще в прошлом году, однако из-за пандемии им пришлось отложить свадьбу до 2021 года.

Велосипедисты Лора и Джейсон Кенни

На двух эта невероятная парочка целых аж 10 золотых медалей – это действительно семья победителей! Лора четыре раза становилась олимпийской чемпионкой и 7 раз – чемпионкой мира. Есть чем похвастаться и Джейсону: он шестикратный олимпийский чемпион и трижды становился чемпионом мира.

После долгих лет встреачаний, в 2016 году пара поженилась, а через год они стали счастливыми родителями маленького Альберта Луи Кенни.

Фехтовальщики Герек Мейнгардт и Ли Кифер

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Американцы Герек Майнхардт и Ли Кифер оба неоднократно становились чемпионами мира по фехтованию и завоевывали призовые места на предыдущих Олимпийских играх. Встречаться известные спортсмены начали еще в 2012 году, а в 2019 наконец поженились.

В этом году в Токио Ли Кифер стала первой американкой, выигравшей золото в фехтовании на рапирах в индивидуальном первенстве. Ее муж поздравил любимую трогательным сообщением в соцсети:

Моя жена только что осуществила мою олимпийскую мечту. Словами не описать, как сильно она этого хотела, как тяжело работала. Так горжусь ею!

– написал Герек

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Всадники Эдвард Гал и Ганс Петер Миндергауд

Эдвард Гал – многократный чемпион мира по верховой езды, который в 2012 году получил бронзу на Олимпийских играх в Лондоне. 4 годами ранее его любимый, Ганс Петер Миндергауд завоевал серебро в Пекине.

Эдвард Гал и Ганс Петер Миндергауд / Фото Getty

Они вместе уже более 10 лет, и уже не раз выступали вместе на различных спортивных соревнованиях. В частности, они уже второй раз как пара представляют Нидерланды в верховой езде на Олимпийских играх.