75-летний художник посвящает своему умершему коту виртуальные садовые скульптуры
Британский художник вдохновился своим домашним любимцем и посвятил ему невероятную серию "Кот Топиарий". Мужчина создает удивительные садовые ландшафты с помощью фоторедактора.
Кот Толли, который умер 5 лет назад, стал прототипом для создания удивительных топиариев.
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Замечательные фотографии создает 75-летний художник Ричард Сондерс, который чтит память своего покойного питомца.
Что такое топиарииТопиариями называют садоводческое искусство оформления кустов и деревьев. Растениям придают геометрические формы или другие фигуры. Топиарии появились еще в Древней Греции, когда скульпторы и дизайнеры соревновались за то, чей садовый комплекс будет изысканней. Считается, что первым примером топиариев были сады Семирамиды – одно из 7 чудес света.
Художник создает великолепные садовые скульптуры / Фото из фейсбука Сондерса
Сондерс работает в этой технике, однако не так, как вы могли подумать. 20 лет назад мужчина овладел Photoshop и начал воплощать в жизнь идею волшебных топиариев. Главной моделью стал кот художника – пушистый Толли, который еще тогда был жив.
Сначала я это делал просто для развлечения. Я сфотографировал на территории исторического дома огромный топиарий, и мне пришло в голову, что я могу довольно легко сфотографировать Толли в положении, которое соответствует форме кустов,
– рассказал Сондерс.
Кот Толли, ставший прототипом "Кота Топиария" / Фото из фейсбука Сондерса
Первым изображением топиарного котика художник поделился в Flikr, но он был распространен в интернете без разрешения владельца. Лишь после статьи ВВС, которая освещала творчество художника, Сондерс получил признание и известность.
Одно из изображений, на котором кот-топиарий пьет из озера в Пейншилл-парке, набрало более 3 миллионов просмотров на моей странице в Facebook, а сайт "Topiary Cat" лег из-за гигабайтов просмотров,
– отметил художник.
В 2016 году кот Толли умер. Однако он продолжает жить в творениях Сондерса, которые становятся все более сложными. Художник начинает с фотографии, которую делает сам, а затем в цифровом виде редактирует фотографию, чтобы создать свои фантастические сцены.
Работы художника посвящены умершему Толли / Коллаж 24 канала с фото из фейсбука Сондерса
Время от времени топиарного Толли художник изображает с друзьями. Компаньоном пушистика стал 4-летний кот Джордж.
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Вскоре Сондерс планирует выпустить короткий фантастический роман, основанный на приключениях кота Толли. Назвать книгу художник решил просто и лаконично – "Кот Топиарий".
Художник работает над более сложными композициями "Кота Топиария" / Фото из фейсбука Сондерса