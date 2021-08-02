8 распространенных ошибок, которые вы допускаете в начале рабочего дня

У вас тоже работа начинается с проверки почты и первой чашки кофе с коллегами? Ученые говорят, что тратить драгоценные первые минуты рабочего дня на такие вещи не стоит.

Исследования показывают, что именно от начала дня будет зависеть, насколько он будет успешным, и насколько вы будете продуктивными. Поэтому так важно потратить хотя бы первые 10 минут рабочего времени на действительно важные вещи.

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Рассказываем о самых распространенных ошибках, которые допускают люди, только приходя в офис.

Проверять почту

Профессор Нью-Йоркского университета Адам Альтер убежден: на то, чтобы восстановиться и войти в рабочий режим после проверки почты необходимо до 25 минут. Лучше проверять письма где-то за пол часа после начала работы. А это время используйте для организации вашего дня.

Начинать утро с кофе

Пить кофе между 8 и 10 утра, то есть с самого начала рабочего дня, не лучшая идея. Именно в это время у человека активно вырабатывается "гормон стресса" – кортизол. Кофеин же снижает выработку этого гормона, поэтому вместо активности и бодрости человек наоборот, теряет энергию.

Не стоит начинать рабочий день с кофе / Фото Unsplash

Кофе лучше пить с 10 до 12 или с 2 до 5 дня.

Не здороваться

Никому не нравятся мрачные коллеги, которые с самого начала дня уже в плохом настроении. Установите контакт с вашей командой, хотя бы поздоровавшись с улыбкой. Так вы поднимете настроение себе и им и, возможно, начнете полезную беседу.

Сразу садиться на стул

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Прийти и сразу сесть за рабочее место кажется логичным решением. Однако исследователи считают, что стоя вы лучше контролируете ситуацию и становитесь более сконцентрированными. Поэтому в первые 10 минут лучше прогуляться по офису или заняться планированием стоя.

Не стоит сразу садиться за рабочее место / Фото Unsplash

Избегать солнечного света

Мягкое утренний свет благотворно влияет на настроение и работоспособность. Поэтому не забудьте, придя в офис, открыть жалюзи или шторы возле своего рабочего стола. Даже если вы не выспались и не в лучшем настроении, такое простое действие заставит вас чувствовать себя лучше.

Ничего не планировать

Конечно, вы примерно понимаете, чем вам нужно будет заниматься в течение дня. Однако не стоит держать все задачи, идеи и неотложные дела в голове: так очень легко запутаться,что-то забыть или откладывать дела до последнего.

Поэтому посвятите несколько минут тому, чтобы расписать план на день и выписать полезные идеи. Освободите мозг, прежде чем начать работать.

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Ни с кем не делиться

Вот вы четко расписали, что и за чем вы будете делать в день. Попробуйте в разговоре поделиться с коллегой своими планами. Во-первых, нам проще соблюдать планы, когда мы о них кому-то рассказали, а во-вторых, товарищ может дать хороший совет или идею.

Расскажите о планах коллегам / Фото Unsplash

Начинать с легкого

Утро – это наиболее продуктивное время дня, поэтому лучше начинать день с самых сложных задач, а не тратить силы на элементарные. Ведь когда вы вечером дойдете до тяжелых задач, у вас просто не останется на них энергии.