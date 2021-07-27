90-летняя бабушка стала звездой тиктока, рисуя свои абстрактные произведения

Жизнь на пенсии не обязательно должна быть скучной и бездеятельной. Этот период можно также использовать, чтобы раскрыть свои скрытые таланты. По крайней мере так сделала 90-летняя бабушка, известная как Донья Люпита.

Женщина занялась живописью и превращает яркие краски в великолепные абстрактные картины. Ее профиль в тиктоке с более чем миллионом почитателей стал излюбленным местом для тех, кто ищет сентиментальный комфорт.

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Хотела быть ближе к внучке

Как пишет Longevitta, настоящее ее имя Мария Гваделупе Пантоха.

Она родом из Мексики, но сейчас проживает в Калифорнии.

Бабушка часто наблюдала за своей внучкой, которая является художницей-самоучкой, как та рисует.

Однажды девушка предложила ей делать это с ней.

Я хотела, чтобы она попробовала что-то новое, и это позволило бы нам проводить время вместе, что ей нравится больше всего,

– рассказала внучка Литва Родригес в комментарии Yahoo.

Простое творчество бабушки

Поэтому бабушка взяла разные краски и начала смешивать их на чистом полотне, каждый раз создавая свои неповторимые произведения. То она размывает цвета с помощью фена, имитируя изгибы, похожие на волны, или же растягивает краски руками, переплетая их в самобытные формы.

В ином случае донья Мария берет небольшой шнурок, вымачивает его в краске и создает красочные растительные узоры.

За всем этим процессом следит внучка, которая впоследствии публикует видео в соцсетях. Простые и одновременно оригинальные произведения бабушки сразу запали в душу людям со всего мира. Некоторые ролики просмотрели более 20 миллионов раз.

Между тем для бабушки ее творчество стало терапией.

Я чувствую, что плохие мысли исчезают, и я расслабляюсь. Меня вдохновляют цвета и пребывание с внучкой, и я всегда ищу новые способы увидеть, как они выходят. Все они разные,

– сказала донья Люпита.

По словам внучки, бабушка до сих пор не может поверить, что так много людей любит смотреть, как она рисует. И даже начали появляться коммерческие предложения. Каждый раз, читая комментарии, она улыбается и очень благодарна за все слова. Конечно, на этом останавливаться Мария не собирается и планирует полноценно использовать каждый день, отведенный ей здесь.