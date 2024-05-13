Раздражение возникает мгновенно: девушка рассказала, как живет с аллергией на воду

У Эбби необычная болезнь. У нее аллергия на воду, которая приводит к раздражению кожи.

Как девушка живет с одной из самых редких болезней в мире и какой вопрос в связи с ней ей задают чаще всего, рассказываем далее.

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Как девушка живет с аллергией на воду

У девушки по имени Эбби необычное заболевание под названием "аквагенная крапивница". Это невероятно редкая болезнь, во всем мире известны лишь несколько ее случаев.

Эта необычная аллергия приводит к отеку, зуду и ощущению жжения каждый раз, когда вода касается кожи девушки. Симптомы проявляются через несколько минут после контакта с водой.

Рассказывая о своих уникальных проблемах со здоровьем, Эбби замечает, что ее всегда спрашивают, как она принимает душ и делает ли она это вообще.

Я говорю, что я принимаю душ, как и все остальные. Я все еще нормально принимаю душ каждую неделю, но я стараюсь делать это умеренно. Минимум времени в душе во время мытья, поэтому вспышки не такие уж и плохие,

– делится девушка.

Как девушка живет с аллергией на воду: смотрите видео

Она уточняет, что питьевая вода для нее не является проблемой, поскольку ее аллергия чисто внешняя.

Я могу легко пить воду, у меня нет внутренней аллергии. У меня аллергия только на коже, поэтому я могу пить воду,

– объясняет Эбби.

Девушка замечает, что ни температура, ни давление воды не меняют результат, ее кожа вспыхивает под любым постоянным потоком воды.

Кстати, Эбби – не единственный человек, который открыто говорит об этом заболевании. Кимберли Миллс – еще одна из около 100 людей на планете, которая имеет аллергию на воду. Любой контакт с ней сразу вызывает у девушки раздражение.