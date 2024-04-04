Выполненная в средиземноморском стиле: Амаль Клуни позволила заглянуть в их с Джорджем гостиную

Амаль Клуни приоткрыла завесу их с мужем жилья. Знаменитость записала ролик об открытии стипендии в Университете права и показала часть помещения.

Видео, вероятно, было записано именно во французском имении пары. Как выглядит гостиная в роскошном жилье звезд, рассказываем далее.

К теме Как обустроить комнаты в стиле принца Гарри и Меган Маркл: пять обязательных элементов

Как выглядит жилье звездных супругов

Амаль Клуни позволила заглянуть в их с Джорджем Клуни дом. Британская юристка рассказала об открытии стипендии в Университете права и показала часть собственного дома.

На заднем плане видео можно увидеть гостиную звездной четы. Непонятно, в каком именно доме возлюбленная Джорджа Клуни снималась для ролика, но на кадрах заметен кафельный пол и средиземноморский декор.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Стены гостиной выложены королевским золотым и синим принтом, а диваны украшены подобным узором, с соответствующими разбросанными подушками для дополнительного комфорта и стиля.

Как выглядит звездная гостиная: смотрите видео

Справа от зоны отдыха также стоит столик, украшенный золотой лампой, что добавляет комнате элегантности.

Известно, что Амаль и Джордж Клуни являются владельцами виллы на озере Комо в Италии, стоимость которой составляет около 80 миллионов фунтов.

Также супруги владеют поместьем на юге Франции. Актер и юрист, которые поженились в 2014 году, сейчас проживают в Domaine Le Canadel, расположенном на территории винодельческого поместья площадью 425 акров в Провансе. Они приобрели недвижимость еще в 2021 году за 8,3 миллиона фунтов стерлингов. Поэтому, вероятно, ролик был записан именно там.