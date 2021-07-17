Свою находку брат Стивен и сестра Майя показали в своем совместном тиктоке moodycakes. Видео очень понравилось подписчикам семьи: оно набрало аж 16 миллионов просмотров! В начале ролика мужчина показал вход в тоннель: там есть специальные двери и достаточно старенькая лестница.

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Первая попытка посетить тоннель закончилась фиаско: Стивен неосторожно стал на ступеньку – и она провалилась. К счастью, серьезно он не пострадал – только поцарапал спину.

Рад, что я шел первым и упал именно так. Позади меня были еще люди с маленьким ребенком. Поэтому нам очень повезло, – пояснил Стивен.

В следующем видео брат с сестрой снова пошли покорять пещеру. На этот раз все получилось успешно: Стивен показал, что тоннель просто огромный. Туда спокойно может войти в полсотни люди. Также он укреплен бетоном и кирпичом.

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Как выглядел тоннель внутри / Скриншот тикток moodycakes

Мужчина предполагает, что под их домом когда-то была подземная железная дорога. Однако историки не согласны с владельцем. Издание Daily Dot изучило статью историка Джейсона Уилсона, который утверждает, что город Гаррисбург, где проживает семья, когда-то был очень важным для людей, которые сбежали от рабства.

Тоннель могли построить примерно в 1850-х. Тогда Конгресс США принял решение о так называемых рабах, которые сбежали. Согласно документу даже на территориях, где отменили рабство, можно было задерживать таких беглецов. Чтобы спастись от этого, люди часто строили специальные туннели, где скрывались от розыска. Это было попыткой власти достичь компромисса с югом Америки, где местные теряли "рабочую силу", и севером – где не поддерживали рабство.