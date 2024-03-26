Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя без макияжа: как она выглядит

Украинка Анастасия Покрищук имеет самые большие скулы в мире. Женщина поделилась с подписчиками своим перевоплощением до и после макияжа.

Как Анастасия Покрищук выглядит без макияжа и каким образом косметика меняет ее неординарную внешность, рассказываем дальше.

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Как выглядит украинка с самыми большими скулами в мире

Украинка Анастасия Покрищук, которая является обладательницей самых больших скул в мире, показала, как выглядит без макияжа и после того, как над ее лицом поработал визажист. Видео с перевоплощением женщина опубликовала на своей странице в инстаграм.

На ролике, который блогер опубликовала до того, как с ней начал работать визажист, сразу бросаются в глаза выразительные скулы и пухлые губы Анастасии. Модель не постеснялась показать подписчикам и условные недостатки образа без макияжа. Так, на видно даже блеск на лице женщины.

Макияж украинке делал визажист Егор Андрюшин. Для Анастасии он выбрал блестящие тени яркого малинового цвета и подчеркнул скулы своей модели большим количеством хайлайтера.

Брови визажист решил сделать естественными и нарисовал их лишь немного более выразительными, добавляя тени. Пухлые губы блогера Андрюшин взамен подчеркнул помадой в нюдовом оттенке.

Как выглядела украинка до и после макияжа: смотрите видео

В комментариях к короткому видеоролику, в котором Анастасия показала свое перевоплощение подписчики в основном делали модели комплименты. Однако были и те, кого смутил образ женщины.

Добавим, что Анастасии Покрищук 36 лет. Женщина живет в Киеве. В социальных сетях она стала популярной благодаря косметическим операциям, которые трансформировали ее внешность. В разговоре с журналистами Daily Mail Анастасия утверждала, что под нож пластического хирурга она легла по собственному желанию, а не для кого-то другого.