Правда, все начиналось вполне нормально: девушка по имени Хадия пошла гулять с парнем, с которым познакомилась в Интернете. Они спокойно общались, после чего он отлучился на несколько минут в туалет. В этот момент к ней подошел незнакомец, который сидел за другим столиком.

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Вчера я пила кофе с парнем на первом свидании. Когда он пошел в ванную, незнакомец, сидевший позади меня, передал мне эту записку, – написала Хадия.

Записка была очень лаконичная: "Слишком много красных флагов (автор записки имел в виду, что с этим парнем будет трудно построить адекватные отношения, – Life 24). Беги. Будь в безопасности, девочка".

Записка от незнакомца / Фото твитер H.S.

Хадия удивилась от такого записки, ведь ей казалось, что парень вел себя вполне нормально. Но потом она убедилась, что у них вообще ничего не получится.

Честно говоря, все не было так плохо... К тому времени, пока он не пришел из туалета. Все, что он сказал после того, как мне передали записку, было очень тревожным, – рассказала Хадия.

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Пользователи соцсети гордятся незнакомцем, который предупредил девушку об опасности.