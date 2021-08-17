Щоправда, все починалося цілком нормально: дівчина на ім’я Хадія пішла гуляти із хлопцем, з яким познайомилася в Інтернеті. Вони спокійно собі спілкувалися, після чого він відлучився на кілька хвилин у туалет. У цей момент до неї підійшов незнайомець, який сидів за іншим столиком.

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Вчора я пила кафу із хлопцем на першому побаченні. Коли він пішов у ванну, незнайомець, який сидів позаду мене, передав мені цю записку, – написала Хадія.

Записка була дуже лаконічною: "Занадто багато червоних прапорів (автор записки мав на увазі, що з цим хлопцем важко буде побудувати адекватні стосунки, – Life 24). Тікай. Будь в безпеці, дівчинко".

Записка від незнайомця / Фото твітер H.S.

Хадія здивувалася через таку записку, адже їй здавалося, що хлопець поводив себе цілком нормально. Та згодом вона переконалася, що у них взагалі нічого не вийде.

Чесно кажучи, все не було настільки погано… До того часу, поки він не прийшов з туалету. Все, що він сказав після того, як мені передали записку, було дуже тривожним, – розповіла Хадія.

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Користувачі соцмережі пишаються незнайомцем, який попередив дівчину про небезпеку.