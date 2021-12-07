Беременную женщину назвали "ленивой": она не уступила место в автобусе

В общественном транспорте часто можно попасть в неприятные ситуации. Заложницей таковой стала беременная женщина.

26-летняя женщина рассказала о том, как отказалась пересесть на другое сиденье в автобусе и была обижена бабушкой. Никто за нее не вступился и не спас от наглой пожилой женщины.

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Беременную женщину обидели в автобусе

Женщина была на 18 неделе беременности, каждый день работала 8 часов и как раз возвращалась домой после рабочего дня. Поездка длится 2 часа. К тому же у нее было много тяжелых пакетов.

У меня было около 4 – 5 чуть-чуть тяжелых сумок, и я не чувствовала себя в безопасности, пытаясь подняться с ними по лестнице, особенно учитывая, что я на 18 неделе беременности, поэтому я сидела на сиденье внизу,

– рассказала она.

На одной из остановок в автобус зашла пожилая женщина и попросила пересесть на места наверху, потому что те, где сидела беременная были предусмотрены для людей с инвалидностью. Она сначала подумала, что старушка хочет сесть рядом с ней, поэтому любезно подвинулась.



Беременную женщину обидела старушка / Фото Unsplash

Нет, нет, я имела в виду, можете ли вы найти другое место, это место зарезервировано для людей с ограниченными возможностями. Вы явно не инвалид. Наверху есть много мест,

– сказала старушка.

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На что беременная ответила: "Извините, я действительно не могу подняться по лестнице со всеми этими сумками, но я не против, чтобы ты сидел рядом, мы обе в масках". Но старушка начала хамить, сказала, что хочет сидеть сама и быть в безопасности.

Поэтому отодвиньте свой ленивый жир позади и отдайте место тому, кто в этом нуждается,

– грубо высказалась бабушка.

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Тогда беременная сообщила, что не собирается вставать. В это время пожилой женщине уступил место другой пассажир. Однако старушка не успокоилась, и продолжала унижать беременную женщину.