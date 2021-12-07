26-річна жінка розповіла про те, як відмовилася пересісти на інше сидіння в автобусі і була скривджена бабусею. Ніхто за неї не заступився та не врятував від нахабної літньої жінки.

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Вагітну жінку образили в автобусі

Жінка була на 18 тижні вагітності, щодня працювала 8 годин і якраз поверталась додому після робочого дня. Поїздка додому триває 2 години. До того ж вона мала з собою багато важких пакетів.

У мене було близько 4 – 5 трохи важких сумок, і я не відчувала себе в безпеці, намагаючись піднятися з ними по сходах, особливо з огляду на те, що я на 18 тижні вагітності, тому я сиділа на сидінні внизу,

– розповіла вона.

На одній із зупинок в автобус зайшла літня жінка і попросила пересісти на місця вгорі, бо ті, де сиділа вагітна, були передбачене для людей з інвалідністю. Вона спершу подумала, що старенька хоче сісти поруч з нею, тому люб'язно посунулась.



Вагітну жінку образила старенька / Фото Unsplash

Ні, ні, я мала на увазі, чи можете ви знайти інше місце, це місце зарезервовано для людей з обмеженими можливостями. Ви явно не інвалід. Нагорі є багато місць,

– сказала старенька.

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На що вагітна відповіла: "Вибачте, я справді не можу піднятися по сходах з усіма цими сумками, але я не проти, щоб ви сиділи поруч, ми обоє в масках". Але старенька почала хамити, сказала, що хоче сидіти сама і бути у безпеці.

Тож відсуньте свій ледачий жир позаду і віддайте місце тому, хто цього потребує,

– грубо висловилась бабуся.

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Тоді вагітна повідомила, що не збирається вставати. В цей час літній жінці уступив місце інший пасажир. Проте старенька не заспокоїлась, і продовжувала принижувати вагітну жінку.