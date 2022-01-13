Берите пример с Риз Уизерспун: 4 правила, которые стоит позаимствовать у звезды

Риз Уизерспун решила на своем примере призывать людей улучшить свое здоровье и качество жизни. Она поделилась в сети правилами, которые добавила в свою обыденность после нового года.

Известная всеми "Блондинка в законе", американская актриса и продюсер с наступлением нового года решила изменить свою жизнь к лучшему. Она делает акцент на правильном питании, физической активности и саморазвитии и призывает других.

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4 правила здорового образа жизни от Риз Уизерспун

Если вы давно искали вдохновителя, который бы заставил вас изменить свой образ жизни и добавить в ежедневный план несколько полезных привычек, Риз Уизерспун вам поможет. Женщина опубликовала в своем инстаграме видео и рассказала о плане на 2022 год. Она решила поставить себе 4 цели, которые помогут стать ей лучшей.

4 цели от Риз Уизерспун:

начинать день со стакана воды;

10 минут утренней прогулки;

ежедневно читать 30 – 60 минут;

ложиться спать не позднее 22 часов и отдыхать 8 часов.

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Эти простые правила – отличный способ сделать тело и мозг здоровее в новом году. Полноценный сон способствует улучшению работы сердца, обмену веществ и здоровью кожи. Увеличение потребления воды тоже положительно отразится на самочувствии. Риз Визерспун активно работает над новым режимом дня и утверждает, что лучше делать небольшие шаги для улучшения, чем ставить себе недостижимые цели, для выполнения которых необходимо много усилий.

Приятная новость состоит в том, что эти простые правила можно легко подстроить под любой режим дня, ведь они не требуют много времени на реализацию. Поэтому для того, чтобы укрепить свое здоровье, вам не придется тратить немало времени и средств. Надо просто начать с маленьких шагов, которые приведут к большим результатам.