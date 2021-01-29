Неправильные пищевые привычки – это распространенная проблема. Мы боимся определенных продуктов, чтобы не набрать лишний вес, или заедаем вкусностями стресс. Тренер Юлия Богдан рассказывает, как наладить отношения с едой и относиться к ней проще.

Источник: инстаграм-страница Юлии Богдан

Фитнес-тренер Юлия Богдан поделилась с читателями правилами питания, которых придерживается ее семья. Вместе с мужем они видят в еде энергию для тела и ума, а еще – удовольствие от подачи и сочетания вкусов.

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Она считает, что превращать еду в культ – крайне неправильно.

Мы думаем о еде, боимся ее, наполняем едой все свое свободное время и одновременно боремся с ней и хотим строгих ограничений. Мне кажется, все гораздо проще,

– признается Юлия Богдан

Полноценно питаться

Это означает, что как минимум 80% вашего питания должны составлять полезные продукты. Ешьте много овощей и фруктов, пейте много воды и держите баланс белков, жиров и углеводов в своих приемах пищи.

Не заедать стрессы

Съесть ведро мороженого после ссоры с любимым? Как знакомо многим. Однако стоит найти себе занятие, в которое вы сможете выливать весь свой негатив или просто успокаиваться. Тренер признается, что нашла для себя чайные церемонии и йогу как способ справляться со стрессом. Хорошо также работают физические нагрузки.

Тренировка отличный способ перевести энергию с ума и эмоционального центра в физическое. Своего рода заземлить себя в теле, и снизить уровень стресса,

– рассказывает Юлия Богдан

Любая физическая активность – хороший способ пережить стресс / Фото Pexels

Не наказывать себя за желание

Чувство вины ничем не поможет, рассказывала тренер раньше. Ненависть к себе после каждого куска пиццы или "ленивого дня" приведет к еще большим срывам. Поэтому важно следить за своими желаниями и радовать себя.

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Найти себе хобби

Вы забудете о еде, если будете занять любимым делом. Найдите дело, в которое погрузитесь с головой: рисование, танцы, игра на гитаре. Вы сконцентрируетесь и меньше будете думать о еде и каких-то маленьких перекусах, которые мы часто делаем от скуки.

Хобби поможет вам не думать все время о еде / Фото Pexels

Полюбить прогулки на природе

Фитнес-тренер убеждена: пребывание на свежем воздухе помогает нам объединиться с природой, лучше чувствовать свое тело понимать себя.