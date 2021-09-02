Без селфи: эксперт по отношениям рассказала, как увеличить шансы в приложениях для знакомств

Правильно подобранное фото в анкете может значительно увеличить ваши шансы на удачное знакомство, или же наоборот - помешать этому. Эксперт по взаимоотношениям рассказала, что лучше добавить в свой профиль, чтобы быть популярной, а чего лучше остерегаться.

То, какие фотографии вы выставляете в приложениях для знакомств, имеет действительно решающее значение, утверждает автор книги "Как не умереть в одиночестве" Логан Ури, которая также изучает взаимоотношения в команде популярного приложения для свиданий Hinge.

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В подкасте "Kinda Sorting Dating" она дала несколько советов, которые помогут вам подобрать действительно удачное фото для знакомств.

Отказаться от селфи

Кажется, что поставить на главное фото селфи – это самое простое, ведь там хорошо видно лицо, и особенно стараться для фотографии не надо. Однако по наблюдениям Логан селфи плохо работают, они не привлекают.Особливо она предостерегает от селфи в спортзале, мол, их никто не любит.

Селфи – не лучшая идея для приложения знакомств / Фото Unsplash

Не пытайтесь также спрятаться за солнцезащитными очками или фильтрами – при встрече вас все равно увидят такой, как вы есть в реальности.

Добавьте разнообразия

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Выставлять только селфи, фото в купальнике или на работе – это грубая ошибка.

Фото должны показывать вас в полный рост; за занятием, которое вам нравится; с друзьями и семьей. Они должны добавлять разнообразия и рассказывать о вас историю,

– говорит Логан

Правильно выбирайте, с кем фотографироваться

Эксперт не советует выставлять в профиль фото, на котором вы позируете с другом или подругой, которые очевидно выглядят лучше, чем вы. Возможно, у вас был плохой день или вы не выспались, а ваша подруга рядом на фото была тогда "при полном параде". Человек, который вас еще не знает, скорее всего, не обратит в таком случае на вас внимание.

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Хоть это может звучать и жестоко, но Логан советует выбирать фото, где вы явно лучше выглядите, чем люди рядом с вами -- то увеличит ваши шансы на знакомство.