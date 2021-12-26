Бирманские будни и рождественская свинка: 5 книг, которые стоит прочесть на новогодние праздники

Новогодние праздники – это всегда ожидание чуда, которое обязательно появится, если в него верить. То же – герои этих книг, которые живут в разные времена и эпохи, но не теряют надежды на появление настоящего чуда в своей жизни.

Джордж Оруэлл. "Дни в Бирме"

Издательство Жупанского, 2021

На фоне известных книг этого автора – антиутопии "1984" и повести "Скотный двор" – для многих читателей до сих пор остается в тени другое наследие, в частности его второй роман "Дни в Бирме", в основу которого лег период, когда молодой Джордж Оруэлл с 1922 по 1927 служил в Бирме полисменом в имперской полиции Великобритании.

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Это рассказ о темной стороне Британской Индии, обличающей неприятные и позорные эпизоды из жизни империи, которые собственными глазами пришлось наблюдать молодому Эрику Блэру и которые навсегда изменили его мировоззрение – еще до того, как он стал Джорджем Оруэллом, одним из самых уважаемых и цитируемых писателей. ХХ век. Это второй роман в библиографии Джорджа Оруэлла, написанный в 1934 году, в котором уже тогда можно заметить зародыши тех основных для писателя тем, которые потом еще громче и зловеще прозвучат в культовых "1984" и "Скотном дворе".

Джордж Оруэлл "Дни в Бирме" / Фото Издательство Жупанского

В основу романа лег личный опыт Оруэлла, когда он жил в Бирме, где служил полицейским в колониальной полиции Великобритании. Это время знаменует переломный момент в жизни Орвелла – именно тогда произошла трансформация снобистского мальчика-выпускника частной школы в писателя, который стал голосом общественной совести.

Главный герой романа Флори – своеобразное альтер-его писателя, одинокий и нуждающийся человек, который попал в ловушку могучей системы, разрушающей в человеке все хорошее. Его окружают люди, с которыми у него нет ничего общего и которым он не может полностью открыться, поскольку и бирманцы, и британцы, и сам Флори запятнаны колониальным режимом, в условиях которого им приходится жить.

Алекс Джордж. Парижские часы

Издательство: Фабула, 2021

Этот атмосферный роман молодого британского писателя Алекса Джорджа рассказывает об одном дне из жизни четырех парижан осенью 1927 года. Перед нами – верная служанка, армянский беженец-кукольник, талантливый влюбленный художник и популярный журналист.

"Прежде чем Жан-Поль успевает ответить, Жозефина продолжает: – Я знакома с одним журналистом. Он американец. Пишет статьи для какой-то канадской газеты. А еще публикует свои рассказы. Его зовут Эрнест Хемингуэй. Может, вы его знаете. – Конечно. Я знаю его произведения. "И восходит солнце" – очень хорошая книга. – Эрнест считает так же. Правда, я ее не читала. – Она моргает глазами. – Это доводит его до безумия".

Алекс Джордж "Парижские часы" / Фото Фабула

Таким образом, капризная судьба сводит героев романа между собой, а еще с Марселем Прустом и Морисом Равелем, Гертрудой Стайн, Жозефиной Бейкер и Эрнестом Хемингуэем.

"Самая завершенность разрушения дает нам право вернуть время вспять, спасти слова от огня и представить, что было разрушено и почему, – размышляет автор о текучести времени и невозможности вернуть ход истории. – В моем новом романе "Парижские часы" я пересказываю в частности историю сожжения тетрадей Пруста, за исключением того, что на этот раз его (выдуманная) служанка спасает один от огня. Она прячет его, заветный сувенир, в память. После смерти писателя спасенная тетрадь приносит ей утешение, когда она оплакивает своего любимого работодателя".

Поэтому блеск звезд тогдашнего Парижа совершенно омрачен драматизмом "обычных" человеческих судеб, потому что каждая из них наполнена такими потерями, что заслуживает отдельного рассказа. Увлекательная трогательная история, поражающая и создающая неповторимое настроение.

Дженнифер Вайнер. Кого ты любишь

Издательство: Vivat, 2021

В самом начале этой истории у героев случился вечер в больнице, а дальше и судьбоносная встреча. Так вышло, что восьмилетние Рэйчел и Энди случайно сталкиваются в коридоре. Девочка имеет врожденный порок сердца и уже привыкла к этим палатам, а вот мальчик смущен, потому что в больнице он сам, без родителей, с переломом руки.

В дальнейшем они и не надеялись увидеться снова, причем по разным причинам. Ведь наши герои так совершенно разные: она выросла в уютной состоятельной семье, а его воспитывала небогатая мать-одиночка. Из-за больного сердца ей не до занятий спортом, а он один из лучших атлетов. Но их встречи и расставания не прекращаются, пока каждый из них заканчивает школу, женится и разводится, строит карьеру. Как бы там ни было, но когда-то Рейчел и Энди таки придется определиться, кого же они любят и стоит ли им быть вместе.

Дженнифер Вайнер "Кого ты любишь" / Фото Vivat

"Я живу на улице Банальной, на проспекте Предсказуемых, – узнаем мы. – Даже хуже, я сама – живое олицетворение банальности. Мне под сорок, вес, который я набрала во время беременности и так и не осилила сбросить, висит у меня на талии, как спасательный круг, из которого выпустили воздух, к тому же у меня морщины, седые корни и грудь, которая прилично выглядит только тогда, когда на мне бюстгальтер с косточками. Мое фото можно хоть в википедии размещать с подписью: "Оставлена ​​жена, Бруклин, 2014 год".

Владимир Никитенко. Нікчеми

Издательство: ДІПА, 2021

В начале этого рассказа злой колдун рассылает четырем правителям четырех империй таинственные кувшины, которые он сделал в своей мастерской. Конечно, он задумал очередную пакость, последствия которой не заставили себя ждать. На самом деле кувшины – это магические порталы, через один из которых мальчик Фортунато переносится в Средневековье, где встречает себя из прошлого и себя из будущего, таких же несчастных неудачников. Теперь всем трем Фортунато нужно стать командой, победить злого Алхимика, создавшего магические порталы путешествий по времени, и вернуться домой. Впрочем, у колдуна по ним другие планы, так что приключения только начинаются.

"Мальчики должны исчезнуть! Навсегда! – крикнул Алхимик и подкинулой головой щепотку оранжевого порошка. – А ну-ка, ой порошочек "Яузнаютебяпозапаху"! Покажи мне, где эти трое малолетних негодяев!"

Владимир Никитенко "Нікчеми" / Фото ДІПА

И возможно, маленьким героям суждено было погибнуть, если бы они не стали командой, объединив все свои умения и став настоящей командой. Преодолевая препятствия и встречая по дороге домой разных забавных персонажей, они понимают, что, в конце концов, все люди – ничтожество, пока не поверят в себя.

Джоан К. Роулинг. Рождественский поросёнок

Издательство: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2021

Эта книга – для любителей приключений и всех, кто сомневается в чудесах предрождественской ночи. Впервые Джоан Роулинг после знаменитой серии о Гарри Поттере пишет для младших школьников, и это прекрасная история о "Рождественском поросёнке". То есть история о мальчике Джеке и его приключениях с "Класивым поросёнком" – его домашним любимцем игрушечной свинкой. Но как случается с любимцами – они часто исчезают.

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"Однажды, когда Джеку было три годика, он бросил КП в мусорный бачок, потому что услышал, как мама сказала, что мусор из бачка проходит разные циклы переработки. Вместо "циклы" ему послышалось "мотоциклы", и он подумал, что это

как-то связано с гонками на мотоциклах на вертикальной стенке. Джек подождал, пока мама уйдет с кухни, а тогда кинув в бачок КП, представляя, как он будет крутиться там, если закрыть его. Мама хохотала, когда Джек объяснил ей, почему он постоянно заглядывает в бачок, пытаясь увидеть там гонки. Она объяснила ему, что все отходы позже выкинут из бачка и переработают на что-то новое и полезное. Джеку, кончено, не хотелось, чтобы КП на что-то переработали, поэтому он больше не бросал его в бак.

Джоан К. Роулинг. "Рождественский поросёнок" / Фото А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2021

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Но именно на Сочельник Джек понял, что его Класивый Поросёное исчез. И о чудо, в самые чудесные предрождественские времена, когда случаются все чудеса, на помощь приходит новый друг Джека – Рождественский поросёнок. Итак, друзья отправляются найти старого друга и идут в таинственную Страну Утерянных. Что они там найдут? Что случится в этом удивительном путешествии? С кем встретятся и найдут ли своего друга "Класивого Поросёнка"?