Близнецы с разницей в возрасте: 10 людей, которые невероятно похожие на своих родственников
Источник:24 канал
Часто дети имеют схожие черты со своими родителями: кто-то наследует нос с горбинкой, кто-то родимое пятно, а кто-то цвет глаз.
Однако некоторых природа одаривает идентичной внешностью, как у ближайших родственников. Редакция Life24 подготовила подборку удивительных сюрпризов генетики.
Интересно Тренд на качество и как это разрушать стереотипы вина Украины, – СЕО SHABO Гиорги Иукуридзе
Люди, невероятно похожие на своих родственников
Отец решил сфотографировать своего сына, когда ему был один год. Для этого он приберег даже свой костюмчик. Результат просто поражает.
Отец приберег костюм для сына / Фото Twizz
А эта девушка решила сопоставить свое фото со фотографией прабабушки. Как выяснилось, ей удалось унаследовать ее красоту.
Унаследовала красоту бабушки / Фото Twizz
Парень с возрастом медленно превращается в своего отца.
Очень похож на отца / Фото Twizz
Эта девушка точно знает, как будет выглядеть в старшем возрасте. Она полная копия матери.
Копия матери / Фото Twizz
Между этими фото несколько десятилетий, но разница становится незаметной, ведь внешность внучки и бабушки просто идентична.
Девушка похожа на свою бабушку / Фото Twizz
Унаследовала не только кудри: девушка удивила своим сходством с матерью.
Мать и дочь / Фото Twizz
Отец и сын в одинаковом возрасте.
Сопоставил свое фото с фотографией папы / Фото Twizz
А этот парнишка решил повторить фото отца. Кажется, ему удалось.
Воспроизвел фото отца / Фото Twizz
Удивительно – эти фото сделаны с резней в 44 года.
Невероятное сходство / Фото Twizz
Внук нашел фото своего дедушки, где он молод, и был поражен похожими чертами.
Дедушка и внук / Фото Twizz