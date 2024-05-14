Зловещая и захватывающая: блогер создала невероятное платье Круэллы из "101 далматинца"

Образ злодейки и главной антагонистки Круэллы де Виль (Лютеллы де Виль) из мультфильма и известного детского романа "101 далматинец" сквозь годы вдохновляет людей на создание невероятных образов. Известная украинская блогер и дизайнер Алина Гниденко создала собственный эскиз и также перевоплотилась в Круэллу.

Видео с перевоплощениями и образами блогера набирают миллионы просмотров. К слову, дизайнер также занимается апсайклингом – перешивает старые вещи на новые, оригинальные и стильные.

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Блогерша собственноручно создала невероятное платье Круэллы

Алина Гниденко в сети рассказала, что в комментариях пользователи уже давно предлагали ей создать платье Круэллы. Впрочем, дизайнер не хотела повторять образ из кино или мультфильма, а потому – создала собственный эскиз невероятного платья. Блогер продумала все до мелочей и в апреле показала, как будет выглядеть будущее платье.

Эскиз к платью Круэллы: смотрите видео

Эскиз не только невероятно красивый, но и имеет множество деталей, которые было очень непросто повторить. На такую кропотливую работу Алина Гниденко вместе с помощниками потратила почти 1 месяц. Сначала она создала розы из ткани.

Розы для платья Круэллы: смотрите видео

Найти идеальную ткань с пятнами, которые бы напоминали принт далматинца, дизайнеру не удалось. Поэтому Алина Гниденко приобрела белую ткань, которую по ее специальному заказу запринтовали. После этого дизайнер начала полноценно работать над образом.

Ткань для платья принтовали на заказ: смотрите видео

Почти месяц Алина Гниденко работала над созданием платья Круэллы. Дизайнер даже собственноручно клеила стразы к перчаткам. Через месяц кропотливой работы блогер продемонстрировала эффектное платье.

Дизайнер создала платье Круэллы: смотрите видео

К слову, пользователи сети были просто в восторге. Они оставили тысячи лайков и положительных комментариев: