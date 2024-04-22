Перевоплощается в "Баффи" за секунду: девушка продемонстрировала гардероб, как у героини сериала

Многие поклонницы сериалов, вероятно, хотели бы перевоплотиться в любимую героиню или найти хотя бы такую одежду, как у звезды. Эту мечту воплотила блогер Лила, которая имеет одежду, как у героинь многих сериалов.

20-летняя блогер на своей странице в тиктоке демонстрирует эксклюзивные наряды из разных фильмов и сериалов. Как оказалось, чуть ли не вся одежда в сериал – от известных брендов, передает Life 24.

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От Dolce & Gabbana до Versace

Блогер Лила под ником @lila.gnx в тиктоке демонстрирует различные образы, как у героинь популярных сериалов в 1990 – 2000 годах. Очевидно, девушка является поклонницей сериала "Баффи – истребительница вампиров", ведь из него девушка имеет действительно много одежды.

Оказывается, любимица многих Сара Мишель Геллар, которая сыграла главную героиню Баффи Саммерс, появлялась в кадре не в обычной одежде. Так, она надевала брендовую одежду от Dolce & Gabbana, Versace, Versace Chloe и многих других.

Блогер продемонстрировала одежду, как у Баффи Саммерс: смотрите видео

Девушка также повторяла образы и других героев сериала. Так, Лила имеет одежду, как у Уиллоу Розенберг, Тары Маклай и многих других героинь.

Блогерша имеет одежду многих героев из сериала "Баффи – победительница вампиров": смотрите видео

Отвечая на вопрос, как она находит одежду, как у героинь сериала, блогерша рассказывает, что она часами, а иногда и неделями может искать нужную вещь. Лила объяснила, что все зависит от того, знает она бренд одежды или нет. По словам девушки, в сети можно найти сайты, где поклонники анализируют каждый образ и могут помочь установить бренд.

Если же Лила знает, от какого производителя была одежда на героине, то остается искать его на разных сайтах. Иногда девушке приходится общаться с различными дизайнерами, чтобы найти нужную одежду. К слову, такое хобби – не из дешевых. Ведь, чтобы собрать такую коллекцию одежды от разных брендов, очень сложно и дорого.