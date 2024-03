Девушка потрясена тем, сколько дорогих вещей выбрасывают студенты, когда съезжают из жилья. Что наиболее ценное ей удавалось найти, рассказываем далее.

Как блогер находит брендовые вещи в мусорниках возле общежитий

31-летняя британская блогер Салли Спаркс часто роется в мусорных баках рядом с общежитиями и удивляется ценным находкам. Об этом она рассказала в одном из роликов в тикток.

Британка каждый раз осматривает мусорники рядом с университетскими общежитиями после выезда студентов. Она говорит, что сотрудники подобных учреждений всегда выбрасывают забытые молодыми людьми вещи.

По словам девушки, она регулярно обнаруживает дизайнерскую одежду от дорогих брендов, общая стоимость которой достигает 15 тысяч фунтов стерлингов (745 тысяч гривен).

Среди найденных ею вещей оказались часы Apple Watch, боди от марки House of CB, пальто от The Kooples, футболки от модного дома Burberry, серьги Louis Vuitton, кеды New Balance, кроссовки Nike и другие предметы гардероба и аксессуары.

Многие из этих вещей были новыми. Я или передаю их в благотворительные организации, или ношу сама. Таким образом мы спасаем планету,

– делится блогер.

Салли добавляет, что кроме одежды, ей удавалось находить и ряд предметов домашнего обихода, в частности утюг, капсулу для посудомоечной машины и контейнеры для стирки.

Девушка признается, что ей очень грустно видеть, сколько вещей тратится впустую каждый год.