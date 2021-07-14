Блогеры додумались отбеливать зубы губкой для ржавчины: что из этого вышло

В тиктоке завирусився новый странный тренд: люди массово начинают отбеливать свои зубы меламиновой губкой. Почему это довольно плохая идея – дальше на Life 24.

Все началось с видео блогерши под ником theheatherdunn. Читатели часто восхищались ее белоснежной улыбкой, поэтому она решила поделиться своим оригинальным секретом.

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Женщина специально заменила стандартную зубную пасту с фтором на кокосовое масло, а для отбеливания использует меламиновую губку, которая помогает убрать ржавчину и другой налет с сантехники.

Обычно я отламываю маленький кусок меламиновой губки, смачиваю его и протираю зубы, не касаясь десен. Я практикую это уже более двух лет. Хотя стоматологи не знают, что я этим занимаюсь, и всегда говорят, что у меня здоровые, крепкие и чистые зубы, – утверждает женщина.

Удивительно, но этот совет стал очень популярным в тиктоке. После признания женщины появилось множество видео, где люди повторяли этот метод.

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Конечно, что нет. Эта губка содержит химикаты, которые могут просто уничтожить зубы. Стоматолог Чарли Купер в комментарии американском СМИ объяснил, что это ужасная идея. Такие губки часто имеют не только меламина, но и формальдегид, натрий и серную кислоту.

Меламиновая губка / Фото OLX

Серная кислота в составе губки уничтожает эмаль благодаря деминерализации. Зубы теряют защитный барьер и становятся более чувствительными и восприимчивыми к бактериям. А формальдегид вообще используют для бальзамирования тел, – объяснил господин Купер.

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В Американской ассоциации дантистов четко утверждают, что есть множество надежных способов отбелить зубы, которые не навредят человеку. Но меламиновая губка может быть опасной для вашего здоровья.