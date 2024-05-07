Дешевле, чем путешествовать дома: девушка полетела на один день в Италию, чтобы хорошо провести время

Британка Дагмара Кедзерская провела 14 часов в Италии и заплатила за путешествие в другую страну меньше, чем ей бы обошлась поездка в другой город дома.

Сколько девушка потратила на свое однодневное путешествие и что делала в Италии, рассказываем дальше.

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Как девушка провела один день в Италии

30-летняя Дагмара Кедзерская из Манчестера, что в Великобритании, за 50 фунтов стерлингов (примерно 2,5 тысячи гривен) полетела в Милан в Италии, чтобы прогуляться и насладиться пиццей и коктейлем. По словам девушки, это было выгоднее, чем провести один день в Лондоне.

Британка решила поехать за границу, поскольку путешествовать дома стало сложнее из-за стремительного роста цен на железнодорожные билеты. К примеру, место в поезде из Манчестера в Лондон стоит более 100 фунтов стерлингов (почти 5 тысяч гривен). Девушка выбрала другой вариант и полетела в Милан всего за 50 фунтов стерлингов в две стороны.

Прибыв утром в итальянский город, она начала свой день с чашечки кофе и свежеиспеченного круассана. Затем она села на поезд за 6 фунтов стерлингов (примерно 300 гривен) до Варны, чтобы увидеть прекрасное озеро Комо, а также съесть вкусную пиццу и выпить любимый коктейль.



Девушка хорошо провела время / Фото Jam Press

Далее, согласно маршруту, Дагмара вернулась на поезде в Милан и пересела на метро за 2 фунта (100 гривен), чтобы осмотреть местные достопримечательности, в частности знаменитый собор.

Путешественница вернулась в Манчестер уже в час ночи следующего дня, поэтому у нее не было необходимости платить за отель.

Однодневные поездки за границу гораздо выгоднее, поскольку в основном они обходятся дешевле, чем пребывание в Великобритании. Путешествие в Милан стоило мне менее 200 фунтов стерлингов (почти 10 тысяч гривен), включая перелет, транспортом, едой и напитками. Погода за рубежом также, вероятнее всего, будет лучше, чем здесь,

– рассказывает Дагмара Кедзерская.

По словам британки, она уже несколько раз ездила в другие страны на один день и благодаря этому могла выходить на работу без необходимости брать отгул.