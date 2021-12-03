Брови как логотипы Nike: девушка взбешена из-за неудачной окраски

Девушка захотела покрасить брови, но этот эксперимент оказался неудачным. Она взбешена.

Грейс Хейган рассказала о своем опыте окрашивания бровей. Она опубликовала видео, где смотрится не очень привлекательно.

Интересно Вечер с вином: полусладкое белое игристое SHABO Classic и запеченная индейка

Девушка взбешена из-за неудачной процедуры

Покраска бровей – это очень ответственная процедура, которую следует поручать только профессионалам, чтобы потом не ходить с испорченным надолго мейкапом, как это произошло с Грейс Хейган. Она переехала в Нью-Йорк, где покраска бровей стоит 45 долларов, а когда вернулась в родной городок, решила воспользоваться услугой всего за 8 долларов. Результат был просто потрясающи.

Девушка рассказывает, что ей нанесли гель на 10 минут, с которым фон выглядел очень смешно. Однако даже когда его сняли, ситуация не изменилась, и она попросила, чтобы его все же стерли, на что стилистка отвечала "Это уже снято. Это твои брови; они выглядят очень хорошо".



Девушка рассказала о неудачной окраске бровей / Скриншот с відео

Я ушла оттуда, села в свою машину и обдумала свою жизнь и все решения, которые я принимаю, зачем мне было красить брови за 8 долларов? Кто это делает? Очевидно, я выгляжу так, будто у меня есть логотип Nike на лице,

– жалуется девушка.

Для особого настроения не нужно ожидать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни из SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

После приезда домой Грейс пыталась удалить краску с лица с помощью детских салфеток, однако это было безрезультатно. Тогда она спросила подписчиков, что может помочь ей избавиться от ужасных бровей, ведь она не могла даже выйти на улицу в таком виде.

Это не выходит, и я не знаю, что делать. Любые предложения были бы великолепны, иначе я сорву кожу со своего лба, если буду продолжать это делать,

– сказала Грейс.

Девушки делились под видео полезными советами и написали:

"Я бы попробовала что-то на масляной основе или, возможно, зубную пасту. Зубная паста помогает удалить краску из волос из кожи!"

"Используйте вязкое средство и масло – это поможет избавиться от краски".



Девушке удалось немного исправить ситуацию / Скриншот с видео

В следующем видео девушка поблагодарила за помощь и пообещала, что никогда больше не будет посещать такую ​​процедуру.

Итак, усвойте урок, если кто-нибудь предложит вам окраску бровей за 8 долларов, скажите "нет!",

– предостерегает девушка.