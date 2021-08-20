Была женщиной-фараоном: 12 интересных фактов о древнеегипетской царице Нефертити

20 августа 2021 , 06:20
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Источник:

My Modern Met

Древнеегипетская царица Нефертити считается одной из самых красивых женщин в истории человечества. Ее жизнь была окутана тайнами и интригами, которые ученые до сих пор пытаются разгадать.

Хотя Нефертити была чрезвычайно влиятельной женщиной в Древнем Египте, о ней сохранилось немного свидетельств. Но то, что дошло до современности, несколько приоткрывает завесу тайны ее жизни.

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12 интересных фактов о Нефертити – читайте дальше.

Нефертити стала царицей в подростковом возрасте

В 15 лет Нефертити вышла замуж за шестнадцатилетнего фараона Амунхотепа IV, который впоследствии изменил свое имя на Эхнатон.

Эхнатон и Нефертити построили новый город

Через 5 лет после женитьбы на Нефертити Эхнатон основал новую религию с поклонением богу солнца Атону. Впоследствии царская супружеская чета отделилась от старого правления Древнего Египта и построила новую столицу, которая сегодня известна как Амарна.


Статуэтка Нефертити и Эхнатона / Фото Wikimedia Commons

Нефертити, вероятно, происходит из рода монархов

  • У историков есть 2 основные версии относительно генеалогического дерева Нефертити.
  • В одной из них предполагают, что египетская царица была дочерью фараона Эйя, который до своего восхождения на трон был советником нескольких правителей, в том числе и будущего мужа Нефертити.
  • Другие ученые предполагают, что она была принцессой из королевства Миттани на севере Сирии.


Бюст Нефертити / Фото Wikimedia Commons

У нее было много титулов

За время правления у Нефертити было много титулов, в частности:

  • Наследная принцесса;
  • Большая похвала;
  • Богородица;
  • Женщина двух земель;
  • Главная жена царя;
  • Его любимая;
  • Великая жена царя;
  • Женщина всех женщин;
  • Хозяйка Верхнего и Нижнего Египта.

Нефертити оправдала свое имя

Будущая повелительница Египта родилась в 1370 году до нашей эры в городе Фивы. Дословно ее имя означает "красивая женщина пришла". После бракосочетания с Эхнатоном и со сменой религии она приняла дополнительное имя Нефернеферуатон. Ее полное имя означает "прекрасная красавица Атона, прекрасная женщина пришла".


Фигура Нефертити / Фото Wikimedia Commons

Ее период правления был самым богатым в истории Древнего Египта

Эхнатон и Нефертити, вероятно, правили самым богатым периодом в истории Древнего Египта, что, возможно, позволило развивать культуру. Новая столица Амарна достигла художественного бума, отличного от любой другой эпохи. Художественное движение зародило стиль фигур с преувеличенными пропорциями, которые имели удлиненные руки и ноги. Изображение Эхнатона имеет четко женские атрибуты с широкими бедрами и выдающейся грудью.

Была могущественной женой

Как свидетельствуют исторические записи, у Нефертити было 6 дочерей. Несмотря на отсутствие сыновей, в искусстве Амарны изображено королевскую пару как имеющую прочные и любящие отношения. Нефертити также показана в разных ролях, в частности, как рулевая колесниц, участница церемоний с фараоном и как победительница врагов.


Рельеф королевской пары в стиле Амарна / Фото Wikimedia Commons

Нефертити одновременно любили и ненавидели

Нефертити любили за ее харизму и грациозность, но ненавидели за активное участие в управлении новой религией, из-за которой распалась империя.

Нефертити, вероятно, правила после смерти мужа

Обстоятельства смерти Нефертити до сих пор остаются загадкой, ведь ее имя исчезает из исторических записей примерно на 12-м году 17-летнего правления Эхнатона. Популярная теория предполагает, что в этот момент она отказалась от своего старого титула и стала официальным соправителем под именем Нефернефруатон.

А некоторые ученые предполагают, что Нефертити на самом деле была женщиной-фараоном Нефернефруатон, которая, как известно египтологам, была правительницей до конца периода Амарны.


Нефертити поклоняется богу солнца Атону / Фото Wikimedia Commons

Две дочери Нефертити стали египетскими царицами

  • Две из шести дочерей Нефертити стали повелительницами Египта.
  • Меритатен стала Великой царской женой фараона Сменхкара. После его смерти она могла даже служить фараоном под именем Нефернеферуатон – та самая фигура, которую некоторые египтологи приписывают Нефертити.
  • Дочь Анкесененпаатен после смерти отца стала Анхесанамоном, что отражает возвращение Египта в многобожие. После короткого правления Сменхкара и Нефернеферуатона она вышла замуж за своего сводного брата Тутанхамона и тоже стала Великой царской женой.


Домашний алтарь с изображением Эхнатона, Нефертити и трех их дочерей / Фото Wikimedia Commons

Нефертити была мачехой Тутанхамона

Следующий фараон Тутанхамон, или царь Тут был сыном мужа Нефертити правителя Эхнатона и его низкой жены.

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Нефертити, возможно, похоронена возле Тутанхамона

  • Место захоронения Нефертити было неизвестным на протяжении тысячелетий.
  • В 2015 году британский египтолог Николас Ривз выдвинул теорию, что она могла быть похороненной в гробнице фараона Тутанхамона.
  • Через 5 лет группа ученых во главе с бывшим египетским министром древностей Мамдухом Елдамати подтвердила эту теорию. Исследователи осмотрели гробницу с помощью радара и обнаружили неизвестное ранее помещение возле захоронения Тутанхамона: камеру высотой примерно в 2,1 метра и длиной в 10 метров.
Автор: Іванна Кутнів