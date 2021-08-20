Была женщиной-фараоном: 12 интересных фактов о древнеегипетской царице Нефертити
Источник:My Modern Met
Древнеегипетская царица Нефертити считается одной из самых красивых женщин в истории человечества. Ее жизнь была окутана тайнами и интригами, которые ученые до сих пор пытаются разгадать.
Хотя Нефертити была чрезвычайно влиятельной женщиной в Древнем Египте, о ней сохранилось немного свидетельств. Но то, что дошло до современности, несколько приоткрывает завесу тайны ее жизни.
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12 интересных фактов о Нефертити – читайте дальше.
Нефертити стала царицей в подростковом возрасте
В 15 лет Нефертити вышла замуж за шестнадцатилетнего фараона Амунхотепа IV, который впоследствии изменил свое имя на Эхнатон.
Эхнатон и Нефертити построили новый город
Через 5 лет после женитьбы на Нефертити Эхнатон основал новую религию с поклонением богу солнца Атону. Впоследствии царская супружеская чета отделилась от старого правления Древнего Египта и построила новую столицу, которая сегодня известна как Амарна.
Статуэтка Нефертити и Эхнатона / Фото Wikimedia Commons
Нефертити, вероятно, происходит из рода монархов
- У историков есть 2 основные версии относительно генеалогического дерева Нефертити.
- В одной из них предполагают, что египетская царица была дочерью фараона Эйя, который до своего восхождения на трон был советником нескольких правителей, в том числе и будущего мужа Нефертити.
- Другие ученые предполагают, что она была принцессой из королевства Миттани на севере Сирии.
Бюст Нефертити / Фото Wikimedia Commons
У нее было много титулов
За время правления у Нефертити было много титулов, в частности:
- Наследная принцесса;
- Большая похвала;
- Богородица;
- Женщина двух земель;
- Главная жена царя;
- Его любимая;
- Великая жена царя;
- Женщина всех женщин;
- Хозяйка Верхнего и Нижнего Египта.
Нефертити оправдала свое имя
Будущая повелительница Египта родилась в 1370 году до нашей эры в городе Фивы. Дословно ее имя означает "красивая женщина пришла". После бракосочетания с Эхнатоном и со сменой религии она приняла дополнительное имя Нефернеферуатон. Ее полное имя означает "прекрасная красавица Атона, прекрасная женщина пришла".
Фигура Нефертити / Фото Wikimedia Commons
Ее период правления был самым богатым в истории Древнего Египта
Эхнатон и Нефертити, вероятно, правили самым богатым периодом в истории Древнего Египта, что, возможно, позволило развивать культуру. Новая столица Амарна достигла художественного бума, отличного от любой другой эпохи. Художественное движение зародило стиль фигур с преувеличенными пропорциями, которые имели удлиненные руки и ноги. Изображение Эхнатона имеет четко женские атрибуты с широкими бедрами и выдающейся грудью.
Была могущественной женой
Как свидетельствуют исторические записи, у Нефертити было 6 дочерей. Несмотря на отсутствие сыновей, в искусстве Амарны изображено королевскую пару как имеющую прочные и любящие отношения. Нефертити также показана в разных ролях, в частности, как рулевая колесниц, участница церемоний с фараоном и как победительница врагов.
Рельеф королевской пары в стиле Амарна / Фото Wikimedia Commons
Нефертити одновременно любили и ненавидели
Нефертити любили за ее харизму и грациозность, но ненавидели за активное участие в управлении новой религией, из-за которой распалась империя.
Нефертити, вероятно, правила после смерти мужа
Обстоятельства смерти Нефертити до сих пор остаются загадкой, ведь ее имя исчезает из исторических записей примерно на 12-м году 17-летнего правления Эхнатона. Популярная теория предполагает, что в этот момент она отказалась от своего старого титула и стала официальным соправителем под именем Нефернефруатон.
А некоторые ученые предполагают, что Нефертити на самом деле была женщиной-фараоном Нефернефруатон, которая, как известно египтологам, была правительницей до конца периода Амарны.
Нефертити поклоняется богу солнца Атону / Фото Wikimedia Commons
Две дочери Нефертити стали египетскими царицами
- Две из шести дочерей Нефертити стали повелительницами Египта.
- Меритатен стала Великой царской женой фараона Сменхкара. После его смерти она могла даже служить фараоном под именем Нефернеферуатон – та самая фигура, которую некоторые египтологи приписывают Нефертити.
- Дочь Анкесененпаатен после смерти отца стала Анхесанамоном, что отражает возвращение Египта в многобожие. После короткого правления Сменхкара и Нефернеферуатона она вышла замуж за своего сводного брата Тутанхамона и тоже стала Великой царской женой.
Домашний алтарь с изображением Эхнатона, Нефертити и трех их дочерей / Фото Wikimedia Commons
Нефертити была мачехой Тутанхамона
Следующий фараон Тутанхамон, или царь Тут был сыном мужа Нефертити правителя Эхнатона и его низкой жены.
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Нефертити, возможно, похоронена возле Тутанхамона
- Место захоронения Нефертити было неизвестным на протяжении тысячелетий.
- В 2015 году британский египтолог Николас Ривз выдвинул теорию, что она могла быть похороненной в гробнице фараона Тутанхамона.
- Через 5 лет группа ученых во главе с бывшим египетским министром древностей Мамдухом Елдамати подтвердила эту теорию. Исследователи осмотрели гробницу с помощью радара и обнаружили неизвестное ранее помещение возле захоронения Тутанхамона: камеру высотой примерно в 2,1 метра и длиной в 10 метров.