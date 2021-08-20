Хоча Нефертіті була надзвичайно впливовою жінкою у Стародавньому Єгипті, про неї збереглося небагато свідчень. Але те, що дійшло до сучасності, дещо привідкриває завісу таємниці її життя.

Читайте також 10+ жінок, які перетворили сивину на свою родзинку: стильні фото

12 цікавих фактів про Нефертіті – читайте далі.

Нефертіті стала царицею у підлітковому віці

У 15 років Нефертіті вийшла заміж за шістнадцятирічного фараона Амунхотепа IV, який згодом змінив своє ім’я на Ехнатон.

Ехнатон і Нефертіті побудували нове місто

Через 5 років після одруження з Нефертіті Ехнатон заснував нову релігію із поклонінням богу сонця Атону. Згодом царське подружжя відокремилося від старого правління Стародавнього Єгипту та побудували нову столицю, яка сьогодні відома як Амарна.



Статуетка Нефертіті та Ехнатона / Фото Wikimedia Commons

Нефертіті, ймовірно, походить з роду монархів

Історики мають 2 основні версії щодо генеалогічного дерева Нефертіті.

В одній з них припускають, що єгипетська цариця була донькою фараона Ейя, який до свого сходження на трон був радник кількох правителів, зокрема і майбутнього чоловіка Нефертіті.

Інші вчені припускають, що вона була принцесою з королівства Міттані на півночі Сирії.



Бюст Нефертіті / Фото Wikimedia Commons

Мала багато титулів

За час свого правління Нефертіті мала багато титулів, зокрема:

Спадкова принцеса;

Велика похвала;

Богородиця;

Жінка двох земель;

Головна дружина царя;

Його кохана;

Велика дружина царя;

Жінка всіх жінок;

Господиня Верхнього та Нижнього Єгипту.

Нефертіті виправдала своє ім’я

Майбутня повелителька Єгипту народилася у 1370 році до нашої ери у місті Фіви. Дослівно її ім'я означає "красива жінка прийшла". Після одруження з Ехнатоном та зі зміною релігії вона прийняла додаткове ім’я Нефернеферуатон. Її повне ім'я означає "прекрасна красуня Атона, прекрасна жінка прийшла".



Постать Нефертіті / Фото Wikimedia Commons

Її період правління був найбагатшим в історії Стародавнього Єгипту

Ехнатон і Нефертіті, ймовірно, правили найбагатшим періодом в історії Стародавнього Єгипту, що, можливо, дозволило розвивати культуру. Нова столиця Амарна досягла художнього буму, відмінного від будь-якої іншої епохи. Мистецький рух зародив стиль фігур з перебільшеними пропорціями, які мали видовжені руки і ноги. Зображення Ехнатона має чітко жіночі атрибути з широкими стегнами і видатними грудьми.

Була могутньою дружиною

Як свідчать історичні записи, у Нефертіті було 6 дочок. Незважаючи на відсутність синів, у мистецтві Амарни зображає королівську пару як таку, що має міцні та люблячі відносини. Нефертіті також показана в різних ролях, зокрема, як кермова колісниць, учасниця церемоній з фараоном та як переможниця ворогів.



Рельєф королівської пари в стилі Амарна / Фото Wikimedia Commons

Нефертіті одночасно любили і ненавиділи

Нефертіті любили за її харизму та граціозність, але ненавиділи за активну участь в управлінні новою релігією, через яку розпалася імперія.

Нефертіті, ймовірно, правила після смерті чоловіка

Оставини смерті Нефертіті досі залишаються загадкою, адже її ім'я зникає з історичних записів приблизно на 12-му році 17-річного правління Ехнатона. Популярна теорія припускає, що в цей момент вона відмовилася від свого старого титулу і стала офіційним співправителем під ім'ям Нефернефруатон.

А деякі вчені припускають, що Нефертіті насправді була жінкою-фараоном Нефернефруатон, яка, як відомо єгиптологам, була правителькою до кінця періоду Амарни.



Нефертіті поклоняється богу сонця Атону / Фото Wikimedia Commons

Дві доньки Нефертіті стали єгипетськими царицями

Дві з шести доньок Нефертіті стали повелительками Єгипту.

Мерітатен стала Великою царською дружиною фараона Сменхкара. Після його смерті вона могла навіть служити фараоном під ім'ям Нефернеферуатон – та сама фігура, яку деякі єгиптологи приписують Нефертіті.

стала Великою царською дружиною фараона Сменхкара. Після його смерті вона могла навіть служити фараоном під ім'ям Нефернеферуатон – та сама фігура, яку деякі єгиптологи приписують Нефертіті. Донька Анкесененпаатен після смерті батька стала Анхесанамоном, що відображає повернення Єгипту до багатобожжя. Після короткого правління Сменхкаре і Нефернеферуатона вона вийшла заміж за свого зведеного брата Тутанхамона і теж стала Великою царською дружиною.



Домашній вівтар із зображення Ехнатона, Нефертіті та трьох їхніх доньок / Фото Wikimedia Commons

Нефертіті була мачухою Тутанхамона

Наступний фараон Тутанхамон, або цар Тут, був сином чоловіка Нефертіті правителя Ехнатона і його нижчої дружини.

Дізнайтесь таке 10 людей, яким пощастило знайти на вулиці справжній скарб: фото

Нефертіті, можливо, похована біля Тутанхамона