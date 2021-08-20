Хотя Нефертити была чрезвычайно влиятельной женщиной в Древнем Египте, о ней сохранилось немного свидетельств. Но то, что дошло до современности, несколько приоткрывает завесу тайны ее жизни.

Читайте также 10+ женщин, которые превратили седину в свою изюминку: стильные фото

12 интересных фактов о Нефертити – читайте дальше.

Нефертити стала царицей в подростковом возрасте

В 15 лет Нефертити вышла замуж за шестнадцатилетнего фараона Амунхотепа IV, который впоследствии изменил свое имя на Эхнатон.

Эхнатон и Нефертити построили новый город

Через 5 лет после женитьбы на Нефертити Эхнатон основал новую религию с поклонением богу солнца Атону. Впоследствии царская супружеская чета отделилась от старого правления Древнего Египта и построила новую столицу, которая сегодня известна как Амарна.



Статуэтка Нефертити и Эхнатона / Фото Wikimedia Commons

Нефертити, вероятно, происходит из рода монархов

У историков есть 2 основные версии относительно генеалогического дерева Нефертити.

В одной из них предполагают, что египетская царица была дочерью фараона Эйя, который до своего восхождения на трон был советником нескольких правителей, в том числе и будущего мужа Нефертити.

Другие ученые предполагают, что она была принцессой из королевства Миттани на севере Сирии.



Бюст Нефертити / Фото Wikimedia Commons

У нее было много титулов

За время правления у Нефертити было много титулов, в частности:

Наследная принцесса;

Большая похвала;

Богородица;

Женщина двух земель;

Главная жена царя;

Его любимая;

Великая жена царя;

Женщина всех женщин;

Хозяйка Верхнего и Нижнего Египта.

Нефертити оправдала свое имя

Будущая повелительница Египта родилась в 1370 году до нашей эры в городе Фивы. Дословно ее имя означает "красивая женщина пришла". После бракосочетания с Эхнатоном и со сменой религии она приняла дополнительное имя Нефернеферуатон. Ее полное имя означает "прекрасная красавица Атона, прекрасная женщина пришла".



Фигура Нефертити / Фото Wikimedia Commons

Ее период правления был самым богатым в истории Древнего Египта

Эхнатон и Нефертити, вероятно, правили самым богатым периодом в истории Древнего Египта, что, возможно, позволило развивать культуру. Новая столица Амарна достигла художественного бума, отличного от любой другой эпохи. Художественное движение зародило стиль фигур с преувеличенными пропорциями, которые имели удлиненные руки и ноги. Изображение Эхнатона имеет четко женские атрибуты с широкими бедрами и выдающейся грудью.

Была могущественной женой

Как свидетельствуют исторические записи, у Нефертити было 6 дочерей. Несмотря на отсутствие сыновей, в искусстве Амарны изображено королевскую пару как имеющую прочные и любящие отношения. Нефертити также показана в разных ролях, в частности, как рулевая колесниц, участница церемоний с фараоном и как победительница врагов.



Рельеф королевской пары в стиле Амарна / Фото Wikimedia Commons

Нефертити одновременно любили и ненавидели

Нефертити любили за ее харизму и грациозность, но ненавидели за активное участие в управлении новой религией, из-за которой распалась империя.

Нефертити, вероятно, правила после смерти мужа

Обстоятельства смерти Нефертити до сих пор остаются загадкой, ведь ее имя исчезает из исторических записей примерно на 12-м году 17-летнего правления Эхнатона. Популярная теория предполагает, что в этот момент она отказалась от своего старого титула и стала официальным соправителем под именем Нефернефруатон.

А некоторые ученые предполагают, что Нефертити на самом деле была женщиной-фараоном Нефернефруатон, которая, как известно египтологам, была правительницей до конца периода Амарны.



Нефертити поклоняется богу солнца Атону / Фото Wikimedia Commons

Две дочери Нефертити стали египетскими царицами

Две из шести дочерей Нефертити стали повелительницами Египта.

Меритатен стала Великой царской женой фараона Сменхкара. После его смерти она могла даже служить фараоном под именем Нефернеферуатон – та самая фигура, которую некоторые египтологи приписывают Нефертити.

стала Великой царской женой фараона Сменхкара. После его смерти она могла даже служить фараоном под именем Нефернеферуатон – та самая фигура, которую некоторые египтологи приписывают Нефертити. Дочь Анкесененпаатен после смерти отца стала Анхесанамоном, что отражает возвращение Египта в многобожие. После короткого правления Сменхкара и Нефернеферуатона она вышла замуж за своего сводного брата Тутанхамона и тоже стала Великой царской женой.



Домашний алтарь с изображением Эхнатона, Нефертити и трех их дочерей / Фото Wikimedia Commons

Нефертити была мачехой Тутанхамона

Следующий фараон Тутанхамон, или царь Тут был сыном мужа Нефертити правителя Эхнатона и его низкой жены.

Узнайте такое 10 человек, которым посчастливилось найти на улице настоящий клад: фото

Нефертити, возможно, похоронена возле Тутанхамона