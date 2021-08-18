Владелец салона в Калифорнии Джейк Мартин – настоящий эксперт в удивительных трансформациях. Он начал замечательный тренд на окрашивание волос в серый цвет, который помогает многим его клиентам принять и полюбить свою седину.

Читайте также Супергерои украинского вина: Евгения Николайчук

Все началось три года назад

Однажды к нему пришла женщина, которая начала седеть. В отличие от многих клиенток, она не пыталась закрашивать седину, а хотела отрастить волосы. Но как отращивать корни красиво, чтобы не создавать не слишком привлекательный контраст между седыми волосами и темными крашеными?

Тогда Джейк Мартин нашел логическое решение этой проблемы: он предложил ей не мучиться, а перекрасить все волосы в серебристый цвет. Результат понравился не только клиентке и самому колористу.

Когда Джейк начал делиться примерами такого окрашивания в соцсетях, все больше женщин, которые ранее стыдились своей седины, начали приезжать к нему, чтобы сделать себе новую стильную прическу – полностью окрашенные в серый волосы.

К тому же, такое окрашивание имеет весомое преимущество , экономя время женщинам: " Мои клиенты с естественным седыми волосами приходят два-три раза в год, а не каждые несколько недель", – рассказал Джейк.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Такая окраска – долгий процесс

Чтобы окрашенные волосы превратить в серебристое, Джейк нужно около 10 часов. Сначала он удаляет с волос остатки краски, потом ему нужно высветлить их, и только потом он наносит серебряную краску. При этом колорист пытается подобрать цвет, приближенный к естественной седине клиентки. Только полюбуйтесь, какая красота у него получается в результате!

Интересно Какая красота: художница создает удивительные рисунки на собственных ногах