Владелец салона в Калифорнии Джейк Мартин – настоящий эксперт в удивительных трансформациях. Он начал замечательный тренд на окрашивание волос в серый цвет, который помогает многим его клиентам принять и полюбить свою седину.
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Все началось три года назад
Однажды к нему пришла женщина, которая начала седеть. В отличие от многих клиенток, она не пыталась закрашивать седину, а хотела отрастить волосы. Но как отращивать корни красиво, чтобы не создавать не слишком привлекательный контраст между седыми волосами и темными крашеными?
Тогда Джейк Мартин нашел логическое решение этой проблемы: он предложил ей не мучиться, а перекрасить все волосы в серебристый цвет. Результат понравился не только клиентке и самому колористу.
Когда Джейк начал делиться примерами такого окрашивания в соцсетях, все больше женщин, которые ранее стыдились своей седины, начали приезжать к нему, чтобы сделать себе новую стильную прическу – полностью окрашенные в серый волосы.
К тому же, такое окрашивание имеет весомое преимущество, экономя время женщинам: "Мои клиенты с естественным седыми волосами приходят два-три раза в год, а не каждые несколько недель", – рассказал Джейк.
Такая окраска – долгий процесс
Чтобы окрашенные волосы превратить в серебристое, Джейк нужно около 10 часов. Сначала он удаляет с волос остатки краски, потом ему нужно высветлить их, и только потом он наносит серебряную краску. При этом колорист пытается подобрать цвет, приближенный к естественной седине клиентки. Только полюбуйтесь, какая красота у него получается в результате!
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