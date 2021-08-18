Власник салону в Каліфорнії Джейк Мартін – справжній експерт у дивовижних трансформаціях. Він започаткував чудовий тренд на фарбування волосся у сірий колір, який допомагає багатьом його клієнтам прийняти й полюбити свою сивину.

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Все почалось три роки тому

Одного разу до нього прийшла жінка, яка почала сивіти. На відміну від багатьох клієнток, вона не намагалась зафарбовувати сивину, а хотіла відростити волосся. Та як відрощувати коріння красиво, щоб не створювати не надто привабливий контраст між сивим волоссям і темним фарбованим?

Тоді Джейк Мартін знайшов логічне розв'язання цієї проблеми: він запропонував їй не мучитись, а перефарбувати все волосся у сріблястий колір. Результат сподобався не тільки клієнтці й самому колористу.

Коли Джейк почав ділитись прикладами такого фарбування у соцмережах, все більше жінок, які раніше соромились своєї сивини, почали приїздити до нього, щоб зробити собі нову стильну зачіску – повністю пофарбоване у сірий волосся.

До того, ж таке фарбування має вагому перевагу, економлячи час жінкам: "Мої клієнти з природним сивим волоссям приходять два-три рази на рік, а не кожні кілька тижнів", – розповів Джейк.

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Таке фарбування – довгий процес

Щоб фарбоване волосся перетворити на сріблясте, Джейку потрібно близько 10 годин. Спочатку він видаляє з волосся залишки фарби, тоді відбілює його, і лише потім наносить срібну фарбу. При цьому він намагається підібрати колір, наближений до природної сивини клієнтки. Лишень помилуйтесь, яка краса у нього виходить в результаті!

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