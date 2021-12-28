Чего смеешься: 12 вопросов, которые следует задать партнеру после 6 месяцев отношений

Американский психотерапевт Джефф Гюнтер рекомендует задать эти вопросы своей второй половинке после 6 месяцев отношений. По его словам, ответы помогут укрепить связь.

Джефф Гюнтер консультирует людей по поводу отношений и ведет популярный блог на эту тематику. Недавнее видео о 12 вопросах набрало почти 11 миллионов просмотров.

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По мнению Джеффа, в этот период партнеры должны глубже понять друг друга во избежание ненужных конфликтов. Именно поэтому здесь много вопросов о стрессовых и радостных ситуациях, влиянии семьи, взглядах на жизнь и т.д.

Как консультант по браку я убежден, что знание этих вещей о второй половинке просто необходимо, чтобы построить дальнейшие отношения, – сказал Джефф.

Психотерапевт Джефф Гюнтер / Скриншот тикток TherapyJeff

Правда, некоторые люди негативно отреагировали на этот перечень. Они считают, что вопросы оказались слишком сложными и не каждый сможет сразу на них ответить. К примеру комментарий immi85, набравший 505 лайков, был таким: "Это меня разозлило. Я сама не могу ответить на эти вопросы. Как кто-то может знать это обо мне? Возможно, именно поэтому я одинока?"

12 вопросов для партнера

Что заставляет тебя смеяться? Что заставляет тебя плакать?

Чем ты восхищаешься?

Как семья повлияла на твое взросление?

Что тебя раздражает?

Если ты религиозный человек, как влияют эти взгляды на принятие твоих решений в жизни?

Что для тебя важнее всего?

Что для тебя успех?

Как тебя поддерживать, когда ты грустишь?

Какими своими достижениями ты больше всего гордишься?

Что может тебя вдохновить и дать тебе энергию?

Как восстанавливаешься после эмоционального истощения?

Назови моменты, которые для тебя были самыми важными в жизни?

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