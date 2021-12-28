Чего смеешься: 12 вопросов, которые следует задать партнеру после 6 месяцев отношений
Источник:тікток TherapyJeff
Американский психотерапевт Джефф Гюнтер рекомендует задать эти вопросы своей второй половинке после 6 месяцев отношений. По его словам, ответы помогут укрепить связь.
Джефф Гюнтер консультирует людей по поводу отношений и ведет популярный блог на эту тематику. Недавнее видео о 12 вопросах набрало почти 11 миллионов просмотров.
Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют
По мнению Джеффа, в этот период партнеры должны глубже понять друг друга во избежание ненужных конфликтов. Именно поэтому здесь много вопросов о стрессовых и радостных ситуациях, влиянии семьи, взглядах на жизнь и т.д.
Как консультант по браку я убежден, что знание этих вещей о второй половинке просто необходимо, чтобы построить дальнейшие отношения, – сказал Джефф.
Психотерапевт Джефф Гюнтер / Скриншот тикток TherapyJeff
Правда, некоторые люди негативно отреагировали на этот перечень. Они считают, что вопросы оказались слишком сложными и не каждый сможет сразу на них ответить. К примеру комментарий immi85, набравший 505 лайков, был таким: "Это меня разозлило. Я сама не могу ответить на эти вопросы. Как кто-то может знать это обо мне? Возможно, именно поэтому я одинока?"Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO.
12 вопросов для партнера
- Что заставляет тебя смеяться? Что заставляет тебя плакать?
- Чем ты восхищаешься?
- Как семья повлияла на твое взросление?
- Что тебя раздражает?
- Если ты религиозный человек, как влияют эти взгляды на принятие твоих решений в жизни?
- Что для тебя важнее всего?
- Что для тебя успех?
- Как тебя поддерживать, когда ты грустишь?
- Какими своими достижениями ты больше всего гордишься?
- Что может тебя вдохновить и дать тебе энергию?
- Как восстанавливаешься после эмоционального истощения?
- Назови моменты, которые для тебя были самыми важными в жизни?