Обеспечивает эффект ретуши в реальной жизни: что такое прозрачная пудра и чем она особенна

Пудра - важная составляющая в косметичке любой красавицы. Одна мало кто знает, что она может быть не только пигментированной, но и прозрачной.

В чем секрет этой пудры и как правильно ею пользоваться, рассказываем далее.

К теме Основа будет ложиться идеально: интересный лайфхак для равномерного нанесения тона

Что такое прозрачная пудра

Правильное название белой или прозрачной пудры, неважно, прессованной или рассыпчатой, – транспарентная.

Главное ее преимущество – в отсутствии оттенка. Это значит, что такая пудра подойдет каждой – и обладательнице белоснежной кожи, и загорелой девушке. При этом она обеспечивает эффект ретуши в реальной жизни: размывает, маскирует все недостатки, закрепляет макияж и убирает жирный блеск.

Рельеф лица становится ровнее, неровности маскируются, а тональная основа начинает выглядеть максимально естественно.

А еще транспарентную пудру можно использовать соло поверх увлажняющего крема или праймера. Так получится эффект холеной кожи без несовершенств и видимого макияжа.

Как выглядит прозрачная пудра: смотрите фото

Однако чтобы прозрачная пудра не подвела, нужно запомнить несколько правил.

Во-первых, наносить ее следует одним тонким слоем, не наслаивая. В крайнем случае можно пройтись по лицу кистью еще раз вечером после рабочего дня. А днем лучше использовать салфетки, матирующие.

Во-вторых, не вбивайте ее в кожу. Просто аккуратно припудрите лицо, чтобы не было избытка средства.

В-третьих, наносить ее стоит при хорошем освещении, чтобы избежать белого лица при дневном свете

А еще белую прозрачную пудру можно использовать как основу под тени. Так они не будут сворачиваться и будут выглядеть ярче.