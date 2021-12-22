Что делать, если подарочной бумаги не хватает: советы лайфхакерши

22 декабря 2021 , 06:20
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Тикток Милы Шантель

В праздничную пору люди часто сталкиваются с проблемой оформления подарков: то нет красивых пакетов, то не получается закрепить ленту, то не хватает обертки, которая так не вовремя закончилась. Популярная тиктокерша рассказала, как смогла справиться с этой проблемой, и показала, как обернуть пакет, если бумаги не хватает.

Блогер Мила Шантель поделилась лайфхаком, как упаковать подарок, если не хватило обертки. Видео с простым советом быстро стало вирусным.

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По словам Шантель, достаточно просто разместить коробку по диагонали – тогда бумаги хватит.

В коротком видео женщина показывает, как она исправляет ситуацию с короткой оберткой.

mama_mila_

Hack: save paper when gift wrapping ##giftwrapping ##christmastiktok ##christmasmagic

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Для того, чтобы сэкономить бумагу и лишний раз не нервничать, когда ее оказалось мало, Шантель советует перевернуть пакет и завернуть его в бумагу по принципу конверта.

Видео с лайфхаком стало вирусным – ролик набрал почти 900 тысяч просмотров и более 35 тысяч лайков.

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Также на своей странице в тиктоке Шантель показывает, как оригинально и красиво оформить подарки – женщина делится советами, как завернуть пакеты любого размера и любой формы.

mama_mila_

How to wrap a shirt, like a shirt ##LearnOnTikTok ##TikTokPartner ##giftwrapping

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mama_mila_

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Что известно о Миле Шантель

Тиктокерша – мама двоих детей. На своем канале она рассказывает, как сделать повседневную жизнь немного проще, а также делится советами, как красиво оформить свой дом, не прилагая лишних усилий. Также Шантель имеет свой инстаграм и ютуб-канал, где рассказывает о домашних лайфхаках.
Автор: Ярослава Прадід