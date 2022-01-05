Что означает маркер Cuvee на этикетке: интересные факты

Особенность вина определяется, в первую очередь, сортом винограда и выдержкой. Информация о них всегда (за редким исключением) присутствует на этикетке и контрэтикетке бутылки. Однако существует еще один маркер, который поможет вам выбрать уникальное вино.

Cuvee – это маркировка, которая не описывает определенные вкусовые или ароматические качества вина, не регламентирована и устанавливается на усмотрение винодела. Это слово имеет 3 значения, и все они указывают на то, что вино в бутылке особенное.

Интересно знать Создание истории: в SHABO презентовали уникальную коллекцию Iukuridze Family Wine Heritage

Что означает cuvee

Cuvee в переводе звучит как "бочка", но воспринимать это слово буквально не стоит, ведь термин имеет три разных значения.

Cuvee – вино первого отжима

Некоторые виноделы дают такую маркировку винам, изготовленным из сусла первого отжима. Здесь используют лучшие плоды: отборный виноград трескается под малейшим давлением пресса. Именно из первого отжима, который считается самым качественным и ароматным, готовят вина, которые впоследствии маркируют названием "кюве".



Особенности вина с маркировкой Cuvee / Фото Unsplash

Cuvee – бленд винтажей

Надпись "кюве" на бутылке может указывать и на то, что в бутылке бленд вин, принадлежащих к разным винтажам. Этот маркер используют как для тихих, так и для игристых вин.

Cuvee – особое вино

Невероятные винодельни, поразительные факты о вине и практические советы – узнавайте о самых интересных новинках в мире вина и пополняйте свою винную коллекцию в интернет-магазине SHABO

Названием Cuvee "награждают" и особые экземпляры, которые считаются лучшими. Виноделы часто добавляют эту маркировку, что выделить вино, которое по их мнению отличается от обычной партии. Здесь речь может идти и о более длительной выдержке, и об уникальном способе приготовления, и об особом участке виноградника, и об удачном годе.

Маркировку "кюве" когда-то использовали исключительно для шампанского: ею обозначали дорогое изысканное вино из лучших мест Шампани. Первым игристым, который получил надпись Cuvee, был Дом Периньон. Сейчас его можно встретить и на других продуктах: пиве, эле, коньяке или шоколаде.