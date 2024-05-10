6 вещей, которые нужно сделать вечером, чтобы иметь хорошее настроение утром

Чтобы день был удачным, стоит не только иметь распорядок и хорошее настроение. Как оказывается, то, как человек проводит свои вечера, является ключевой частью хорошего дня.

Психологи утверждают, что некоторые вечерние ритуалы влияют на утро и весь следующий день. Вы можете быть удивлены тем, как несколько небольших изменений в вечерних привычках могут значительно повлиять на самочувствие утром.

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Вечерняя прогулка

Легкая вечерняя прогулка на свежем воздухе поможет уничтожить уровень сахара в крови после ужина, а также успокаивает нервную систему. По словам британского психолога Ли Чемберса, вечерняя прогулка также влияет на общее самочувствие.

Так, во время прогулки мозг успокаивается после напряженного дня, снижается уровень тревоги, а также она дарит крепкий сон.

Время без телефона

Хороший сон, беспрекословно, влияет на психическое состояние. Чтобы он был качественным, профессор психологии Йельского университета Лори Сантос советует придерживаться "гигиены сна".

Так, она советует за 30 минут до сна оставить телефон в другой комнате, выключить телевизор и вообще – избегать любых контактов с экранами. Сейчас люди живут в гиперстимулирующем мире, который перенапрягает чувства. Поэтому перед сном важно ограничить использование гаджетов. Вместо этого лучше выпить теплого успокаивающего чая и наполнить пространство ароматами, которые расслабляют.

Теплая ванна или душ

Психолог Джастин Гроссо утверждает, что вечерний прием ванны или душ имеют пользу для физического и ментального здоровья.

Полное погружение в воду, в отличие от душа, улучшает настроение у людей с депрессией, улучшает сон у людей, страдающих бессонницей, а также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему,

– отмечает Гроссо.



Теплая ванна перед сном поможет расслабиться / Фото Freepik

Медитация и "сканирование" собственного тела

По словам психолога Кортленда Дала, внимательное "сканирование" тела является мощным способом облегчить хронический стресс и умственные размышления. Он советует практиковать такое "сканирование" непосредственно в постели перед сном.

Обратите внимание на каждую часть своего тела, начиная с головы и медленно двигаясь вниз, пока не достигнете пальцев ног. Обращайте внимание на ощущения, которые вы замечаете в своем теле, с ощущением тепла и любопытства. Это активирует систему, важную для саморегуляции и внутреннего равновесия. Это также отличный способ снять стресс и освободиться от всего напряжения, которое накапливается в нашей занятой жизни,

– утверждает психолог.

Джастин Гроссо также советует вечерние медитации. По его словам, медитации активируют парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за отдых организма.

Подумайте, чего достигли за день

Многие сосредотачиваются на том, что не удалось сделать в течение дня. Впрочем, стоит наоборот подумать о том, сколько своих планов удалось реализовать и похвалить себя за это.

Заканчивайте день с благодарностью

Прежде чем лечь спать, также стоит записать 3 – 5 вещей, за которые можно поблагодарить себя и близких. Это могут быть жизненные достижения, дела сделаны за день, но в целом это влияет на улучшение благосостояния. По словам психологов, если каждый вечер несколько минут подумать о важных для себя людях и поблагодарить их, то это снижает уровень напряжения.