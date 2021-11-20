Что здесь происходит: 10 забавных свадебных фото, которые рассмешат до слез
20 ноября 2021 , 14:38Читати новину українською
Источник:24 канал
Обычно на свадебных фотографиях все похоже на сказку: гости улыбаются, молодожены счастливы – все-все очень довольны. Но так бывает не всегда: люди поделились самыми неудачными снимками со своих свадеб.
Фотографам удалось поймать настолько забавный момент, что молодожены еще долго не могли успокоиться. Просмотрите эту подборку, которая обязательно поднимет вам настроение!
Интересно Награда ко Дню винодела: SHABO стала "Выбором потребителя 2021"
Главное, чтобы на свадьбе все были счастливы!
Родители купили сыну слишком большие штанишки на свадьбе, но думали, что все будет окей. Они упали в самый неожиданный момент
Кто очень хочет замуж!
Упс!
Девушке явно понравились пузыри
Фото imgur SlothsinSpace
"Подружка моей мамы почему-то пришла на их свадьбу в костюме клоуна. Никто не понял, почему она это сделала"
У свадьбы на нудистском пляже есть свои нюансы
Фото reddit
Великолепное фото!
Фото imgur
Прекрасная идея!
Фото redditОбычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.
Фотограф поймал идеальный момент
Фото reddit