Как дать новую жизнь старым вещам: 15 интересных идей
Источник:Reddit
Не обязательно выбрасывать старые вещи! Даже потрепанные футболки можно переделать в оригинальное платье или даже в красивый топ. Немного бытовой магии – и все готово.
Один момент: здесь очень пригодится умение шить. Если это не проблема для вас – вот 15 идей, которые подскажут вам, что делать со старыми футболками, джинсами, платьями и тп. Эти люди прекрасно проявили свою фантазию.
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Хоп – и это уже юбка
Фото Reddit turtleneeeck
Красиво придумала!
Фото Reddit peace-leaf
Было три футболки – стала одна
Фото Reddit Bydanielpearce
Платье стало значительно более интересным
Фото Reddit schishkaboob
Ух ты!
Фото Reddit MajesticMoonbeam
"Теперь у меня есть замечательное платье для вечеринки"
Фото Reddit SparrowRefashion
Рубашка из двух рубашек!
Фото Reddit safety_pin_era
Немного того, немного сего – и вот джинсы!
Фото Reddit Bydanielpearce
Было платье – стала юбочка
Фото Reddit KetoPixie
Что сделать со старой рубашкой парня. Идея!
Фото Reddit Leizygirl
Отличная идея!
Фото Reddit turtleneeeckДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Красиво получилось!
Фото Reddit linsage
Ого-ого!
Фото Reddit peace-leaf
Девушка переделала старое свадебное платье, которое купила на секонде
Фото Reddit FakeBeccaJean
Крутое перевоплощение!
Фото Reddit downtowncollective