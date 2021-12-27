Делайте добро: 10 трогательных поступков от людей со всего мира
27 декабря 2021 , 20:19Читати новину українською
Источник:Reddit
Герои нашей подборки нуждались в помощи – и неожиданно ее получили. Давайте почаще делать добро друг другу: это совсем несложно!
Даже незначительный хороший поступок делает наш мир немного лучше. В этом убеждены ребята из нашей подборки, которые просто решили помочь тем, кто в этом нуждался. Гарантируем эти фото укрепят вашу веру в людей!
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