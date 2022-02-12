День не удался: люди, которые пожалели, что вышли на работу

12 февраля 2022 , 15:19
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Источник:

Boredpanda

Не каждый день на работе можно считать удачным. И каким упорным трудолюбом вы бы ни были, все равно вы сталкивались с ситуациями, когда предпочли бы остаться дома.

Герои этой подборки становились жертвами самых странных ситуаций и в эти моменты очень хотели оказаться в другом месте. В нашем материале делимся забавной фотоподборкой неудачных будней.

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Люди, которые пожалели, что вышли на работу

Этот работник начал свой привычный рабочий день, а потом почувствовал, что что-то щекочет ему ухо. Впоследствии он обнаружил, что в гарнитуре заснула летучая мышь.


Летучая мышь / Фото Boredpanda

Удаленная работа также может подкидывать неожиданные сюрпризы. Особенно важно следить за микрофоном и камерой во время совещаний.


Сюрпризы на совещании / Фото Boredpanda

А это паренек начал работать с пчелами. Собирать мед, как оказалось, не совсем "сладко".


Работа с пчелами / Фото Boredpanda

Теперь работница точно будет проверять, хорошо ли закрыты крышки, при замешивании краски.


Вся в краске / Фото Boredpanda

Работник случайно сменил имидж прямо на работе. Принтер решил подрезать кончики и сделал это еще бесплатно.


Оригинальная стрижка / Фото Boredpanda

А этот мужчина, кажется, больше не будет праздновать день рождения с коллегами. Он решил их угостить пончиками и заказал 60 штук, когда ему позвонили и попросили остаться дома на самоизоляции.


Неудачное празднование / Фото Boredpanda

Неприятный сюрприз в конце рабочего дня, который автоматически продлился на несколько часов.


Придется задержаться / Фото Boredpanda

Кто-то оригинально подъехал прямо в офис.


Оригинально припарковались / Фото Boredpanda

Доставка груза не пришла удачно, так что работнику придется еще долго "отмывать" последствия.


Неудачный день на работе / Фото Boredpanda

Техническому персоналу придется нелегко: убрать этот хаос – настоящее испытание для нервов.


Это будет сложно убрать / Фото Boredpanda

Работа в кафе также может быть веселой, особенно, если случайно смешать обжаренные бобы с сырыми.


"Веселая" работа в кафе / Фото Boredpanda

Молния на штанах не выдержала, поэтому встречи пришлось проводить с такими аксессуарами.


Оригинально починили замок на штанах / Фото Boredpanda

Кажется, этому работнику "дешевле" было бы остаться дома.


Рабочий день стоил дорого / Фото Boredpanda

Муха решила отведать кофе из чашки, а мужчина этого не заметил и случайно отведал его. Но вовремя это сообразил и вернул все на клавиатуру.


Муха в кофе / Фото Boredpanda

Работника, который будет очищать пол от масла, ну очень жаль. Работы там на несколько дней.


Работы на несколько дней / Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак